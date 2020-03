Ballando con le Stelle, Carolyn Smith sul tumore: “Sono più a rischio”

Carolyn Smith di Ballando con le Stelle sul tumore e coronavirus: “Sono più rischio”

Le ultime notizie sul coronavirus Italia nella mattinata di oggi sabato 7 marzo riferiscono che i casi confermati sono saliti a 4.636 di cui 197 morti e 525 guariti. Le zone più complite restano la Lombardia e il Veneto. In questo scenario di preoccupazioni e di apprensione, il settimanale DiPiù ha chiesto ad alcune celebrità del mondo dello spettacolo, tra cui a Carolyn Smith di Ballando con le Stelle, cosa pensano del caso coronavirus e in che modo stanno affrontando l’emergenza. Carolyn Smith con un tumore ha dichiarato: “Io, paziente oncologica, sono più a rischio”. La giudice di Ballando con le Stelle abita a Padova che è tra le zone d’Italia in cui ci sono stati dall’inizio molti casi di coronavirus:

“Avendo un tumore, essendo una paziente oncologica, con le difese immunitarie molto basse devo fare attenzione perchè ho più probabilità di ammalarmi”.

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith rivela: “Indosso sempre la mascherina”

Nelle ultime ore è stato svelato che il coronavirus è iniziato a circolare in Italia alla fine di gennaio e si è ampiamente diffuso soprattutto nelle zone rosse del Nord. Il virus ha serpeggiato finché tutte le infezioni della prima ondata destinate ad aggravarsi sono arrivate all’attenzione del Servizio sanitario nazionale. Per far fronte all’emergenza del Covid-19 il Governo ha deciso di vare nuove misure straordinarie come l’assunzione di 20mila persone nella sanità e sono state diffuse delle misure di prevenzione, indicazioni e comportamenti da seguire. Carolyn Smith con tumore, che di recente ha fatto una confessione in lacrime, ha dichiarato di indossare sempre la mascherina e i guanti e quando torna a casa passa sulle mani il famoso detergente antibatterico. Al settimanale DiPiù la giudice di Ballando con le Stelle ha dichiarato che a casa ne ho una scorta perchè è immunodepressa:

“La usavo anche prima dell’allarme coronavirus, soprattutto durante i viaggi in aereo o in treno”.

Carolyn Smith fa una rivelazione su Ballando con le Stelle: “Sto cercando di rimettermi per tornare”

Lo storico volto di Ballando con le Stelle Carolyn Smith ha dichiarato che è pronta per la nuova edizione del talent di danza del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, condotto da Milly Carlucci. La coreografa sta cercando di rimettersi in forma, dal momento che la nuova stagione partirà a fine marzo. A causa del coronavirus Carolyn Smith è stata costretta a cancellare alcuni eventi in giro per l’Italia anche per salvaguardare la sua salute: “Sono sicuro che presto questo allarme del coronavirus passerà”.