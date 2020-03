Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro: “La mia vita non ha più un senso”

Clizia Incorvaia fa una nuova confessione su Paolo Ciavarro: “La mia vita non ha più un senso”

Come riportato dal noto settimanale di tv e gossip DiPiù, Clizia Incorvaia ha dichiarato che la sua vita senza Paolo Ciavarro non ha più un senso. La squalificata dal Grande Fratello Vip di Signorini è stata immortalata in giro per Milano con la figlia Nina, 5 anni, avuta dalla sua precedente storia d’amore con Francesco Sarcina, con cui è stata protagonista nell’estate scorsa di un clamoroso scandalo. Adesso Clizia Incorvaia sembra aver ritrovato la felicità, la gioia di vivere l’amore insieme a Paolo Ciavarro, tanto che ha fatto sorvolare un aereo sulla Casa del Grande Fratello Vip con un romantico messaggio tutto per lui: “Pà sorridi e guarda la luna”. La relazione sentimentale con Paolo Ciavarro ha avuto vita breve al Grande Fratello Vip visto che è stata espulsa per frasi inaccettabili contro Andrea Denver.

Clizia Incorvaia, salta l’ospitata a Live Non è la D’Urso: “Non ci sarà nessun collegamento”

Anche questa sera a Live Non è la D’Urso non ci sarà Clizia Incorvaia. La concorrente del Grande Fratello Vip, dopo essere stata protagonista nel programma di Barbara D’Urso (la quale ha dichiarato che è successa una cosa grave) nello spazio dedicato alle cinque sfere, ha annunciato che la sua ospitata è saltata, esattamente come la scorsa settimana. Tutto rimandato a data da destinarsi visto che le nuove disposizioni governative hanno previsto il divieto di entrata e di uscita da Milano. A comunicarlo è stata proprio Clizia Incorvaia, che ha preso una decisione su Paolo Ciavarro. Attualmente si trova in Sicilia e ha dichiarato che non ci sarà alcun collegamento con Live Non è la D’Urso stasera:

“Tutta l’Italia si sta occupando di argomenti più importanti, così come il programma stesso. Avremo tempo tutti di dedicarci a temi più futili”.

Clizia Incorvaia criticata: il web si scatena contro la fidanzata di Paolo Ciavarro

Dopo lo scivolone che le è costato la squalificata dalla casa del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ha deciso di allietare la sua quarantena con uno scatto decisamente provocante che ha fatto non poco discutere. Alcuni followers, però, si sono mostrati decisamente seccati e l’hanno invitata a rivestirsi. Il profilo Instagram di Clizia Incorvaia continua a essere tempestato da dediche d’amore nei confronti del suo fidanzato Paolo Ciavarro.