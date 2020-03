Domenica In, Mara Venier prima della diretta: “Siamo davvero preoccupati!”

Scritto da Marco Santoro , il 8 Marzo, 2020 , in Domenica In

Mara Venier prima della diretta di Domenica In: “Siamo molto preoccupati!”

Prima della puntata di Domenica In, Mara Venier durante il promo andato in onda su Rai1 si è detta molto preoccupata, com’è preoccupata anche la sua intera squadra. Il coronavirus continua a piegare i programmi che da due settimane vanno in onda senza pubblico, obbligate dal decreto della Regione Lombardia e del Lazio che ha vietato gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o private. Qualunque trasmissione, fino a nuove disposizioni, dovranno fare a meno delle persone in studio e così il coronavirus sta cambiando radicalmente il volto della televisione nostrana. Una Mara Venier diversa dal solito, la quale non ha nascosto tutto il suo dispiacere a causa di questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo. La conduttrice di Domenica In ha voluto mandare un abbraccio a tutti i medici e infermieri che si stanno sacrificando per prendersi cura degli ammalati.

Domenica In, Mara Venier triste prima della puntata: “Stanno sacrificando le loro famiglie”

Oltre a non nascondere una certa preoccupazione per quanto stiamo vivendo in queste settimane a causa del coronavirus, Mara Venier ha voluto mandare durante il promo di Domenica In un abbraccio affettuoso a tutte le donne che lavorano in ospedale, oltre a fare gli auguri a tutte in occasione della Festa della Donna, dicendo:

“Stanno sacrificando le loro famiglie per essere vicine agli ammalati. Loro sono donne eroine”.

Ampio spazio sarà dedicato al coronavirus nella puntata odierna di Domenica In. Poi Mara Venier (che è stata attaccata da una telespettatrice) proseguirà con un talk che vedrà protagonisti il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano e altri volti Rai, come Pierluigi Diaco, centrato sulle mamme, sui genitori e per celebrare la Giornata Internazionale della Donna.

Domenica In, Mara Venier affranta: “Puntata insolita. Saremo con le mascherine”

Prima di lasciare spazio all’edizione delle 13.30 del TG1, Mara Venier a Domenica In ha dichiarato che la puntata di oggi, che vedrà la presenza di vari ospiti, sarà una puntata insolita. Domenica In, infatti, andrà in onda senza pubblico in studio. La conduttrice ha fatto una precisione: