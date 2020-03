Elisa Isoardi confessa: “Ho lasciato il mio cuore”. Lippi esce dallo studio

La prova del cuoco, Elisa Isoardi svela a Beppe Convertini: “Il mio cuore è rimasto a Linea Verde”

Seconda puntata de La prova del cuoco senza pubblico oggi, venerdì 6 marzo 2020, in seguito al provvedimento che vieta la presenza di troppe persone, a meno di un metro di distanza l’una dall’altra, in luoghi chiusi, per via del rischio del contagio da coronavirus. E nell’appuntamento odierno, come ogni venerdì, Elisa Isoardi a La prova del cuoco ha ospitato due vip, ossia Beppe Convetini e Anna Falchi, rispettivamente per la squadra del pomodoro e per quella del peperone. E parlando con il primo, da mesi alla conduzione di Linea Verde con Ingrid Muccitelli e Peppone, Elisa Isoardi, che Linea Verde l’ha condotta diversi anni fa, ha ammesso: “Il mio cuore è rimasto in quella trasmissione”.

Claudio Lippi lascia lo studio de La prova del cuoco: gag in diretta con Elisa Isoardi

Vedendo Elisa Isoardi intrattenersi troppo con gli ospiti, Claudio Lippi, presentato un po’ in ritardo, ha lasciato lo studio de La prova del cuoco (ovviamente scherzosamente, come si vede nella foto), rientrando però subito dopo. Anche ieri Claudio Lippi a La prova del cuoco, come accade spesso, si è reso protagonista di una divertente gag all’inizio della diretta: dopo le parole di Elisa Isoardi sull’assenza del pubblico in studio e, quindi, sulla distanza minima da mantenere per via del rischio coronavirus, ha infatti affermato di voler rimanere a casa…

La prova del cuoco, Anna Falchi fa una rivelazione intima ad Elisa Isoardi: “Ho un curriculim sentimentale siciliano”

Affidata al cuoco catanese Joseph Micieli, Anna Falchi a La prova del cuoco, come già detto rappresentante della squadra verde, ironizzando su tale abbinamento ha poi svelato ad Elisa Isoardi: “Tra me e la Sicilia c’è un legame, perchè è una regione presente nel mio curriculum sentimentale…”.