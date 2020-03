Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha un crollo emotivo: “Voglio vederli”

Adriana Volpe preoccupata al GF Vip per la sua famiglia: “Ho bisogno di vederli”

La situazione di epidemia da coronavirus in Italia sta preoccupando sempre di più i concorrenti del Grande Fratello Vip. E Adriana Volpe è sicuramente una delle più preoccupate all’interno della casa, soprattutto per la figlia Giselle e il marito. A tal proposito oggi l’inquilina della casa più spiata dagli italiani si è sfogata amaramente con Paola Di Benedetto, asserendo di avere il forte bisogno di incontrare i suoi cari per accertarsi che tutti stiano bene: “Ho bisogno di un messaggio da casa, ho bisogno di vederli…” Successivamente Adriana Volpe è crollata in un lungo pianto al GF Vip. Motivo per cui Paola Di Benedetto ha cercato immediatamente di consolarla, sussurrandole all’orecchio di stare tranquilla perchè tutto andrà per il meglio.

Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto a Adriana Volpe: “Capisco il tuo stato d’animo”

Paola Di Benedetto, subito dopo aver consolato Adriana Volpe al GF Vip, ha anche voluto confidarle di capire assolutamente il suo stato d’animo attuale per la brutta situazione in cui versa l’Italia e il Mondo intero per questa epidemia da coronavirus: “Ti capisco…” Da lì a poco è poi arrivato il video messaggio di Signorini in cui ha informato tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip della situazione attuale in Italia inerente ai vari contagi e decessi. E Paola Di Benedetto, ovviamente, non ha nascosto di essere assai preoccupata per la sua famiglia, ma anche perchè sua madre ha un salone di bellezza che dovrà tenere chiuso per chissà quanto tempo:

“Un conto è chiudere un centro estetico presente in tutta Italia con la propria catena e un conto chiudere un centro estetico di una mamma…Le fai un danno…”

Anticipazioni GF Vip: Adriana Volpe medita di abbandonare? La paura dei fan

Pare davvero che Adriana Volpe, che anche ieri è scoppiata in lacrime, stia affrontando un periodo davvero molto complicato. Difatti i continui crolli al Grande Fratello Vip hanno fatto molto preoccupare i fan, i quali, sui social, hanno già dichiarato di temere che la donna possa arrivare a meditare un clamoroso ritiro per tornare dai suoi affetti più cari. Potrebbe esserci seriamente questo rischio?