GF Vip, coronavirus: Alfonso Signorini entra in Casa. Concorrenti piangono

Alfonso Signorini aggiorna i concorrenti del GF Vip sul coronavirus: Ciavarro spaventato

L’emergenza coronavirus è entrata anche nella casa del Grande Fratello Vip e gli aggiornamenti da parte di Alfonso Signorini continuano. Il conduttore con un video-messaggio ha aggiornato i concorrenti sull’emergenza presentando un quadro esaustivo dell’Italia colpita dal coronavirus. Il giornalista ha letto gli ultimi numeri del contagio, sostenendo che sono in crescita non solo in Italia ma in tutto il mondo. La situazione continua ad essere serie e importante. Il decreto è in vigore fino al 25 marzo che tiene conto del periodo di incubazione di circa 14 giorni:

“Tutti quanti stiamo in casa. Gli effetti li potremmo vedere tra un paio di giorni. Dobbiamo continuare a restare lucidi, responsabili. Tutti insieme ce la faremo”.

Paolo Ciavarro, allarmato, ha spiegato di aver un cameraman con una mascherina dietro al vetro, segno che la situazione è davvero preoccupante.

Grande Fratello Vip, coronavirus: concorrenti in lacrime dopo il video di Alfonso Signorini

Dopo aver visto il filmato di Alfonso Signorini sul coronavirus, i concorrenti del Grande Fratello Vip sono rimasti sconvolti. Paolo Ciavarro ha dichiarato di aver visto una situazione strana dietro i vetri scuri, cameraman e tecniche si aggiravano con le mascherine sul volto e ha capito che ha situazione sta diventando, ora dopo ora, sempre più grave. Valeria Marini ha definito la situazione una grave emergenza sanitaria, mentre Fernanda Lessa ha sognato che l’apice si raggiungerà nella giornata del 24 per poi scendere. Antonio Zequila, invece, ha sostenuto che la situazione è sotto controllo ed è convinto che c’è un modo per arginare il coronavirus, mentre Patrick Pugliese e Teresanna si sono detti convinti di stare facendo un’esperienza bellissima in un momento bruttissimo. Adriana Volpe, invece, ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip ed è scoppiata in lacrime. Nelle scorse ore Fabio Testi ha preso una decisione riguardo il coronavirus che ha riguardato tutti i concorrenti.

Grande Fratello Vip, coronavirus: Adriana Volpe scoppia in lacrime

Dopo aver sentito cantare dai balconi ‘Roma non fa la stupida stasera’, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno sentito risuonare l’inno di Mameli e, mano sul cuore, l’hanno cantato tutti insieme. Poco dopo hanno deciso di cantare ‘Azzurro’ in coro e non sono mancate le lacrime. Adriana Volpe ha pianto al Grande Fratello Vip per quanto sta accadendo a tutti noi.