Grande Fratello Vip, ex concorrente sbotta: “Regna l’ignoranza!”

Anticipazioni GF Vip, Marco Predolin sul Coronavirus: “Regna l’ignoranza!”

Marco Predolin sa molto bene cosa si prova a passare per ‘l’untore’. Difatti per anni sono circolate voci prive di fondamento sul suo stato di salute. E in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi non ha nascosto di temere che chi abita a Codogno e nella zona rossa colpita maggiormente da diversi casi di Coronavirus potrebbe venir ricordato sempre per questa storia, rischciando seriamente di non tornare ad avere la propria vita sociale:

“Non le invidio per niente, queste persone della zona rossa. Perché temo che anche quando tutta questa storia sarà finita, non riavranno la loro stessa vita sociale. Saranno sempre quelli di Codogno e dintorni…Purtroppo regna l’ignoranza!”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrà ragione a pensarla in questo modo?

Marco Predolin dopo il Grande Fratello Vip svela un brutto episodio del suo passato: “Ha fatto male”

L’ex concorrente del GF Vip, Marco Predolin, nell’intervista rilasciata al magazine Oggi nelle edicole di tutta Italia a partire da domani, ha poi parlato del suo dramma personale: per molti anni sono girate voci infondate sul fatto che avrebbe contratto l’HIV. E su questo periodo molto brutto che ha vissuto in prima persona per via di queste malignità, al magazine Oggi ha ricordato un triste episodio di molti anni fa:

“Una volta andai a prendere un caffè in Autogrill…E per via delle brutte dicerie sul mio conto sentìì chiaramente uno dei due baristi dire: ‘Bisogna lavare bene la tazza perchè è malato…’ Queste sono cose che fanno veramente molto male…”

Un episodio che ha ricordato all’ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip ciò che è successo settimane fa a Ischia:

“Questo episodio mi ha ricordato quello recente di cronaca della signora di Ischia che ha preso a insulti i due pullman di presunti untori di Coronavirus dal Veneto. Ma ci rendiamo conto?”

GF Vip, Marco Predolin racconta: “Per anni non mi hanno fatto più lavorare”

La voce inerente a un possibile contagio dall'HIV gli ha fatto perdere tantissimi lavori. Tuttavia Marco Predolin del Grande Fratello Vip non ha mai perso la voglia di lottare, dimostrando a tutti la verità grazie all'aiuto di Maurizio Costanzo come svelato da lui stesso su Oggi:

“Avevo fatto il test che accertava la mia sieronegatività: andai da Costanzo a mostrarlo in tv e poi tenevo sempre quel foglietto in tasca, per placare gli increduli…”

Da quel momento in poi quelle dicerie infamanti sull'inquilino della casa del GF Vip sono cessate.