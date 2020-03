Lorella Cuccarini e Alberto Matano, preoccupazione: “Facciamo una vita…”

Alberto Matano e Lorella Cuccarini sul coronavirus a La vita in diretta: “Stiamo facendo una vita…”

Cresce la preoccupazione per la diffusione del coronavirus in Italia e nel mondo, tant’è che oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia. E all’inizio della puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 11 marzo 2020, Lorella Cuccarini e Alberto Matano, aprendo la trasmissione con il sorriso (nonostante tutto), hanno subito cambiato tono, parlando appunto dell’emergenza covid 19. Alberto Matano, parlando anche della collega Lorella Cuccarini, ha infatti asserito, facendo vedere lo studio vuoto (con pochissime persone dietro le telecamere, tutte munite di mascherina): “Io e Lorella stiamo facendo una vita tutta tra studio e casa: usciamo da qui e andiamo a casa, usciamo da casa e veniamo qui”, ribadendo per l’ennesima volta l’importanza di non uscire di casa se non per ragioni serie.

La vita in diretta: Alberto Matano e Lorella Cuccarini in difficoltà con gli ospiti

Va avanti a fatica La vita in diretta, che ieri ha superato i 3 milioni di telespettatori battendo Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso: Lorella Cuccarini e Alberto Matano, oltre ad una squadra di lavoro ridotta, per ovvie ragioni, al minimo, stanno avendo palesi difficoltà anche con gli ospiti, viste tutte le limitazioni relative alla circolazione sul territorio italiano. Nella puntata di oggi de La vita in diretta Lorella Cuccarini ha ospitato Nunzia De Girolamo, presente in carne ed ossa, mentre Veronica Maya è intervenuta in collegamento da casa sua, facendo vedere alcuni disegni di speranza fatti dai suoi tre bambini. “Non vediamo cosa c’è scritto, ma ci fidiamo di loro” ha asserito la più amata dagli italiani, scherzosamente, commentando tali disegni.

Alberto Matano ‘ruba’ un lancio a Lorella Cuccarini a La vita in diretta: “Toccava a te”

Piccola gag, invece, sul finire de La vita in diretta. Alberto Matano ha infatti ricordato ai telespettatori i programmi in onda nei successivi orari su Rai1, dicendo poi a Lorella Cuccarini: “Toccava a te farlo”. E Lorella (ieri vicina ad un nuovo scontro con Heather Parisi) ha risposto sorridendo: “E’ vero, lancio sempre io la programmazione serale”.