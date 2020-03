Raimondo Todaro: frecciata a Valentin di Amici dopo la lite con De Filippi

Amici Serale: lite Valentin Alexandru – Maria De Filippi. La frecciatina di Raimondo Todaro

Polemiche, rivolte, punizioni e cacciate dallo studio: si può riassumere così la terza puntata del Serale di Amici. Maria De Filippi si è infuriata con Valentin Alexandru e dopo una lite l’ha cacciato dal suo talent show. La serata non decollava, fino a quando Maria De Filippi è sbottata contro Valentin, stanca del suo atteggiamento nella Scuola. Intanto sui social pare sia arrivata una frecciatina di Raimondo Todaro contro Valentin Alexandru di Amici. Il volto di Ballando con le Stelle ha pubblicato una storia su Instagram con un hashtag sibillino: “La diretta non è per tutti”. Prima di abbandonare lo studio del Serale, Valentin ha chiesto delucidazioni in merito ad una allusione fatta da Maria De Filippi sul suo rapporto con Francesca Tocca, ex compagna di Raimondo Todaro: “Sai cosa fai e non mi fare entrare nei dettagli di come ti stai comportando”.

Raimondo Todaro tira una frecciata a Valentin del Serale di Amici. C’entra Francesca Tocca?

Le piste da ballo possono rovinare anche una storia d’amore che dura da ben tredici anni. Qualche settimana fa il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha parlato di una crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La rivista ha parlato di un vero e proprio terremoto che ha scombussolato una delle coppie più solide del mondo spettacolo, con un matrimonio e una figlia Jasmine. Al centro della crisi potrebbe esserci il ballerino del Serale di Amici Valentin Alexandru, molto coinvolto nelle coreografie con la stessa Francesca Tocca ad Amici 19. Maria De Filippi ha cacciato Valentin dal Serale ed è stata fortemente criticata per aver assunto un atteggiamento fuori luogo e di aver cavalcato l’onda del gossip pronunciando una frase e facendo allusione al suo rapporto con Francesca Tocca. A quel punto il ballerino ha risposto:

“Ora perchè ho detto che voglio andarmene, sento che non posso esprimermi al 100%, entriamo in altri discorsi”.

In Maria De Filippi, però, ha trovato un muro: la conduttrice ha spiegato che con il suo discorso non stava alludendo a niente, ma parlava della maestra Natalia Titova:

“Non sto parlando di quello che pensi tu. Non mi appartiene e non lo farei mai. Sto parlando di Natalia, la tua maestra”.

Intanto sui social è arrivata la frecciata di Raimondo Todaro al ballerino: replicherà o confermerà il presunto flirt con la sua ex compagna?

Amici 19 Serale, Valentin Alexandru abbandona: “Ho toccato un tasto dolente”

Come è noto Valentin Alexandru ha abbandonato Amici e prima di lasciare lo studio ha dichiarato di aver toccato un tasto dolente. Il ballerino si è riferito alle accuse rivolte da Nicolai, che secondo il suo punto di vista e quello dei telespettatori sarebbe il protetto e l’intoccabile della conduttrice. A quel punto la De Filippi è diventata nera e si è arrabbiata cacciandolo dallo studio, indicandogli l’uscita più vicina. Ci sarà un nuovo confronto al Serale di Amici la prossima settimana?