Soliti Ignoti: Amadeus fa una gaffe con un’attrice di Don Matteo

Amadeus ospita Mariasole Pollio (Sofia Gagliardi in Don Matteo 12) a Soliti Ignoti… ma non ricorda il suo nome?

E’ stata Mariasole Pollio, attrice napoletana di 16 anni, attualmente nel cast della dodicesima stagione di Don Matteo, l’ospite vip che Amadeus ha avuto tra gli ignoti nella puntata di oggi di Soliti Ignoti-Il ritorno. E presentandola, ha commesso una piccola gaffe, non passata inosservata ai telespettatori, visto che l’inquadratura non l’ha nascosta: prima di annunciarla, ha infatti preso in mano il copione, leggendolo, come se non ricordasse il nome. Una piccola gaffe, chiamiamola così, presto dimenticata: Amadeus, infatti, dopo aver presentato Mariasole, ha mandato avanti il gioco normalmente, fin quando è arrivato proprio il suo momento.

Don Matteo 12, l’attrice di Sofia (Mariasole Pollio) ospite di Amadeus a Soliti Ignoti: la sua identità

E’ stato 4.000€ il valore assegnato all’identità di Mariasole Pollio di Don Matteo nella puntata di Soliti Ignoti di stasera: e il concorrente in gara, proveniente da Siderno, in provincia di Reggio Calabria, non ha avuto difficoltà ad indovinare, dicendo subito “Ha più di 4 milioni di followers”. Dopo la musica di suspance, Mariasole Pollio ha quindi confermato con un sorriso che era proprio quella la sua identità. Ospitata a Soliti Ignoti-Il ritorno a parte, l’attrice in questi giorni si è raccontata con un’intervista, parlando di alcune scene difficili girate sul set di Don Matteo 12.

Soliti Ignoti: Amadeus va in onda con il pubblico in studio… ma compare la scritta “PROGRAMMA REGISTRATO”

A differenza degli altri programmi di Rai1 di oggi, andati in onda senza spettatori in studio, Soliti Ignoti di Amadeus ha avuto il pubblico come tutte le sere. La platea del Teatro delle Vittorie di Roma, dal quale viene trasmesso il quiz, era infatti piena di spettatori, come se nulla fosse. Tuttavia in sovraimpressione è comparsa la scritta “PROGRAMMA REGISTRATO”, rimasta fissata per tutta la durata della puntata, a prova del fatto che la registrazione è avvenuta prima di ieri, giorno in cui è stato preso il provvedimento contro il coronavirus.