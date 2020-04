GF Vip, Valeria Marini attaccata: “Chiamata solo per fare comparsa”

Valeria Marini alla finale del Grande Fratello Vip. Spettatrice: “Chiamata per fare comparsa”

Come è noto, tutti gli ex inquilini della Casa di Cinecittà della quarta edizione saranno in collegamento da remoto con la finale del Grande Fratello Vip, mentre alcuni di loro saranno presenti in studio. La produzione ha dato questa possibilità ai concorrenti di partecipare all’ultima puntata di stasera, rispettando tutte le misure anti-contagio da coronavirus. Nello studio del Grande Fratello Vip ci sarà Valeria Marini. La showgirl, eliminata a furor di popolo, è stata criticata da una spettatrice, Maria Pia da Reggio Calabria, che ha scritto alla rubrica di NuovoTv curata da Alessandro Cecchi Paone, sostenendo che ormai è una signora di 52 anni ed è impensabile che ancora continui ad interpretare il ruolo della bambolona sexy:

“Aver scelto questa parte alla fine le si può ritorcere contro. Mi pare che ormai la chiamino solo per fare la comparsa”.

Finale Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone su Valeria Marini: “Sarebbe bello affidarle un talk”

L’opinionista di Federica Panicucci e Barbara D’Urso, Alessandro Cecchi Paone, ha replicato alla telespettatrice del Grande Fratello Vip che ha criticato Valeria Marini. Il giornalista, nella sua rubrica sulla nota rivista NuovoTv di Riccardo Signoretti, ha dichiarato:

“Sarebbe bello affidarle un bel talk con interviste intime e brillanti in seconda serata”.

Alessandro Cecchi Paone ha sostenuto, inoltre, di vedere Valeria Marini contenta del suo personaggio che interpreta e di essere diventata un ingrediente essenziale e fondamentale di ogni nuovo cast. La showgirl, attaccata dalla Elia, continua a svolazzare felice da un reality all’altro, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip, da un salotto all’altro:

“E poi diciamoci la verità, che cosa potrebbe fare di diverso una soubrette popolarissima nella tv di questi anni?”

Valeria Marini in seconda serata su Rete 4: lo spettacolo è stato rinviato?

Come sostenuto da Valeria Marini, in diverse occasioni, il suo spettacolo doveva andare in onda in televisione tra la fine di marzo e i primi di aprile, ma de La Presidente non vi è traccia. Lo spettacolo de Il Bagaglino di Pingitore è stato rinviato a causa del coronavirus per lasciare spazio all’informazione? Se lo show tv ormai non esiste più Il Bagaglino è ancora una realtà teatrale molto amata. Quando penserà Rete 4 di portare sullo schermo l’ultimo spettacolo dal titolo La Presidente con protagonista assoluta Valeria Marini?