Il Segreto anticipazioni, l’attore di Tomas: “Mi vengono i brividi”

Scritto da Isabella Adduci , il 17 Aprile, 2020 , in Il Segreto

Anticipazioni Il Segreto, Alejandro Vergara sulla pandemia: “Ho un pò di paura”

Anche la Spagna sta vivendo momenti drammatici a causa della diffusione del coronavirus che ha costretto tutto il mondo al lockdown. Le riprese de Il Segreto sono state interrotte e non si sa quando riprenderanno. Uno dei protagonisti della nuova stagione de Il Segreto iniziata in Italia solo qualche giorno fa è Tomas De Los Vivos interpretato da Alejandro Vergara. L’attore, intervistato dal settimanale Vero sulla pandemia, non ha nascosto i suoi timori:

“Ho un pò di paura, quando sento le notizie mi vengono i brividi. Sto trascorrendo la quarantena a Madrid con il mio amico Carlos. Con la mia famiglia, che vive a Malaga, parliamo via Skype”.

In questi giorni di pausa forzata, l’attore di Tomas de Il Segreto guarda la Tv, legge, fa ginnastica e parla con i vicini dal balcone in attesa che la situazione migliori.

Il Segreto anticipazioni, l’attore di Tomas: “Sono molto addolorato”

Alejandro Vergara, che con Adrian Pedraja farà perdere la testa alle fan de Il Segreto, dice ancora a proposito della pandemia che ha sconvolto la Spagna:

“Spero che poco a poco tutto si calmi e che si possa trovare una cura. Sono molto addolorato ma non bisogna perdere la speranza, uniti vinceremo. Da questa pandemia l’uomo deve uscire più libero, responsabile e solidale”.

Tomas De Los Vivos è arrivato a Puente Viejo con la madre Isabel con cui ha un pessimo rapporto e con il fratello Adolfo come si potrà vedere nelle puntate de Il Segreto dal 20 al 25 aprile.

Anticipazioni Il Segreto: Tomas e Marcela hanno una relazione clandestina

Tomas a Puente Viejo s’innamorerà di Marcela, la moglie di Matias. I due avranno una relazione clandestina. Il pupillo di Isabel è Adolfo, Tomas ha un rapporto conflittuale con la madre e non approva i suoi traffici. Questa sarà l’ultima stagione de Il Segreto: Donna Francisca è sicura che lo rimpiangeranno tantissimo.