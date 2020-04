Italia Si, Rita Dalla Chiesa rompe il silenzio: “Non dimentichiamo”

Rita Dalla Chiesa a Italia Si: “Non dimentichiamoci di chi ci aiuta in casa, se è lontano dalla sua terra”

Anche la puntata di Italia Si di oggi, sabato 18 aprile 2020, è stata interamente dedicata all’emergenza coronavirus in Italia e nel mondo. Come sempre il padrone di casa Marco Liorni e i quattro saggi di Italia Si, ossia Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo (presenti in studio a Roma) e Mauro Coruzzi (in collegamento da Milano), hanno commentato varie situazioni, tra qui quella relativa alla difficoltà di tante signore straniere che lavorano in Italia al servizio delle famiglie, come badanti oppure occupandosi di pulizie. A tal proposito Rita Dalla Chiesa ha fatto una sorta di appello, ossia:

Non possiamo dimenticarci di queste persone nel momento in cui sono lontane dal loro Paese e hanno bisogno di sostegno e di aiuto.

Italia Si, Rita Dalla Chiesa fa un chiarimento: “È grazie a queste persone se possiamo…”

Sempre parlando delle donne straniere che lavorano nelle famiglie italiane, Rita Dalla Chiesa a Italia Si oggi ha poi sottolineato:

Se noi possiamo lavorare, se possiamo viaggiare, se possiamo avere del tempo libero da trascorrere con i nostri figli, spesso è perchè abbiamo qualcuno che ci aiuta in casa, perciò non possiamo dimenticarci di chi ci aiuta, nel momento in cui ha bisogno di noi.

Più tardi a Italia Si Rita Dalla Chiesa ha detto la sua, invece, sulla scuola a distanza, asserendo che per i bambini molto piccoli il rapporto dal vivo con le maestre è fondamentale ma, come si sa, in questo periodo, purtroppo, non è consentito.

Rita Dalla Chiesa, rivelazione a Italia Si: “I delfini vicino alla costa. Non era mai successo!”

Infine, sempre nella puntata di oggi di Italia Si (durante la quale Elena Santarelli ha parlato di una sua paura, Marco Liorni si è imbarazzato e Mauro Coruzzi ha fatto una rivelazione choc), Rita Dalla Chiesa ha commentato la notizia uscita qualche giorno fa, relativa al delfini avvistati vicinissimi ad una costa italiana, cosa che non era quasi mai successa prima.