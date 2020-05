Al Bano dopo la gaffe sui dinosauri replica: “L’uomo esiste ancora”

Al Bano Carrisi fa una gaffe sui dinosauri e oggi replica: “L’uomo esiste ancora”

Nessun cambio di idea da parte di Al Bano Carrisi sulla questione dinosauri. Dopo che il video nel quale afferma che i dinosauri sono stati sconfitti dall’essere umano è diventato virale, il cantante di Cellino San Marco ha rincarato la dose. Al Bano Carrisi dopo la gaffe fatta sui dinosauri, nelle scorse ore è tornato per fare una chiacchierata con i conduttori della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora che va in onda su Rai Radio 1. Lo stesso Al Bano ha dichiarato che non si tratta di un’intervista poiché non ne rilascia da parecchio e non ha intenzione di farlo ma è stato giusto uno scambio di idee e posizioni. Geppi Cucciari e Giorgio Lauro dunque non potevano non citare la gaffe di Al Bano sui dinosauri e la risposta del cantante è stata: “L’uomo esiste ancora, no? I dinosauri esistono? No. Allora chi ha vinto?” confermando quindi l’ipotesi dichiarata domenica scorsa alla conduttrice di Domenica In Mara Venier.

Domenica In, Al Bano fa chiarezza sulla gaffe: “Mi ricordo l’immagine del dinosauro…”

Nella chiacchierata di stamattina con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, Al Bano è tornato a parlare della sua gaffe sui dinosauri fatta a Domenica In dove è stato ospite domenica scorsa assicurando per l’ennesima volta che gli uomini li hanno davvero sconfitti. “Venti anni fa sono stato al Museo di Storia naturale di New York” ha spiegato Al Bano Carrisi continuando: “C’erano le immagini di meteoriti caduti 65 milioni di anni fa, ma solo in Yucatan. In Puglia mi risulta che ci siano stati i dinosauri ma non c’è memoria di meteoriti in Puglia. Mi ricordo l’immagine del dinosauro e degli uomini con attrezzi vari che distruggevano il dinosauro“. Il suo intervento, quindi, è stato utile a confermare l’ipotesi secondo la quale gli esseri umani hanno fatto fuori i dinosauri. Sicuramente si tratterà di un errore di distrazione da parte del compagno di Loredana Lecciso che sta ampiamente ironizzando sulla questione.

Al Bano Carrisi su Loredana Lecciso e la sua forma fisica: “Nessuno dice cosa devo fare”

Argomento di stamattina del discorso di Al Bano a Rai Radio 1 è stata anche la sua splendida forma fisica. Il cantante di Cellino San Marco ha confidato di aver perso già un bel po’ di kg ma di essere ancora lontano dall’obiettivo. Si è prefissato di dimagrire dunque ancora un po’ per raggiungere il suo peso ideale. Al Bano ha raccontato della sana alimentazione che sta svolgendo e ci ha tenuto a precisare che non è stata una cosa che gli ha imposto la compagna Loredana Lecciso: “A me nessuno dice cosa devo fare, lo scelgo io“. Ma non è tutto, Al Bano ancora una volta ha ribadito di essere stufo di tutto il gossip fatto sul suo conto e sulla sua vita privata.