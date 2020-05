Domenica In, Serena Rossi a Mara Venier: “Mi ha cambiato la carriera”

Domenica In, Serena Rossi confessa a Mara Venier: “Mi ha cambiato la carriera”

Puntata davvero speciale quella di Domenica In, oggi, domenica 10 maggio 2020, in questa giornata in cui si celebrano tutte le mamme del mondo, la conduttrice ha pensato bene di ospitare, per festeggiarle, alcune delle mamme della televisione italiana. Tra queste c’è stata la bellissima e bravissima attrice campana, Serena Rossi la quale, dinanzi ad un video del suo piccolo Diego, si è lasciata scappare qualche lacrima. Gesto molto dolce quello della padrona di casa, Mara Venier, che ha deciso di regalare ad ogni invitata (virtualmente) in trasmissione una clip tutta dedicata all’amore per i propri figli. Dunque ad un certo punto del collegamento l’attrice ha fatto una rivelazione davvero toccante: “Mi ha cambiato la carriera” le parole pronunciate da Serena Rossi la quale faceva riferimento al film “Io sono Mia” che l’ha vista protagonista in onore di Mia Martini.

Serena Rossi annuncia in anteprima “Mia Settembre” a Domenica In

Serena Rossi (che ha ammesso di voler diventare mamma l’anno prossimo) durante il collegamento con Domenica In, in una lunga chiacchierata con Mara Venier, ha confessato di trovarsi, proprio oggi, nella sua abitazione di Roma ma in pieno trasloco poiché è rimasta “bloccata” a Napoli per parecchi giorni a causa del lockdown. L’attrice si trovava a Napoli (suo Paese di nascita) dove stava girando una serie televisiva, dedicata a Mia Martini e alla sua travolgente carriera, chiamata “Mia Settembre”. Serena Rossi ha dichiarato che non sa di preciso quando la serie potrà andare in onda su Rai 1 poiché le riprese non sono state ultimate a causa dell’emergenza che abbiamo dovuto affrontare.

Domenica In, il ricordo di Mia Martini con Serena Rossi

“Che regalo che mi hai fatto!” ha esclamato Serena Rossi rivolgendosi alla padrona di casa di Domenica In, Mara Venier, la quale le ha fatto rivivere il momento in cui, ospite a Domenica In qualche mese fa, la sorella di Mia Martini le ha regalato la chitarra personale della cantante che lei custodisce gelosamente. L’attrice ha dichiarato più volte che il film girato su Mia Martini (da lei interpretata) le ha cambiato non solo la carriera, ma addirittura la vita intera. “Questo film mi ha cambiato la carriera. Ho avuto un amore, un affetto, tanti attestati di stima che vedono in me una sorta di sua rivalsa” ha dichiarato Serena Rossi emozionata. L’attrice non molto tempo fa è stata ospite in un’altra trasmissione televisiva dove ha raccontato dell’ultimo film che l’ha vista protagonista.