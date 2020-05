Elena Sofia Ricci Vivi e lascia vivere: l’attrice di Rosa svela un segreto

Vivi e lascia vivere, Bianca Nappi (Rosa): “Con Elena Sofia Ricci subito affinità”

Bianca Nappi in Vivi e lascia vivere è Rosa. Amica e collega di Elena Sofia Ricci nella fiction, l’attrice pugliese ha svelato che anche nella vita reale è unita all’artista toscana da un’amicizia forte. Bianca Nappi ha lavorato con Elena Sofia Ricci anni fa, durante la registrazione di Mine vaganti di Ferzan Ozpetek in cui l’attrice toscana vestiva i panni della zia. In base a quanto riportato sulle pagine del settimanale Tv Mia il feeling tra Rosa di Vivi e lascia vivere e la Ricci sarebbe stato immediato.

“Con Elena è scattata subito una certa affinità, ci sentiamo spesso”.

Ritrovarsi in Vivi e lascia vivere è stata una nuova gioia per l’attrice di Rosa che nella serie tv di Rai1 si rimette in gioco proprio come il personaggio di Laura Ruggero, seguendola nell’apertura della sua attività lavorativa.



Vivi e lascia vivere, l’attrice di Rosa su Elena Sofia Ricci: “Grande professionista”

In attesa del finale di Vivi e lascia vivere, l’attrice di Rosa ha ammesso di essere grata del successo riscontrato dalla fiction di Rai1, che farebbe ben pensare per una seconda stagione. Su Elena Sofia Ricci Bianca Nappi ha dichiarato:

“Ho ritrovato una grande professionista, oltre che una cara amica: Elena Sofia Ricci”.

L’attrice di Rosa in Vivi e lascia vivere ha sottolineato però che il suo sogno nel cassetto resta quello di recitare accanto a Carlo Verdone, un suo mito.

Vivi e lascia vivere, Rosa (Bianca Nappi) confessa: “Mi fa sentire importante”

Bianca Nappi ha ammesso che in questo momento così difficile per l’Italia fare l’attrice le dà ancora più soddisfazione. “Fare l’attrice mi fa sentire importante”, ha dichiarato Rosa di Vivi e lascia vivere che ha sottolineato: “Posso aiutare la gente ad allontanarsi dai suoi problemi quotidiani”. Intanto anche l’attrice di Nina di Vivi e lascia vivere ha fatto una confessione.