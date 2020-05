Giulia De Lellis e Andrea Damante si separano: lui torna Milano

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono separati: lui torna a Milano, lei resta a Pomezia

Dopo la lunga quarantena che li ha visti insieme per quasi due mesi a Pomezia (casa di lei), Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono separati. E’ stato annunciato proprio dal deejay sul suo profilo Instagram: lui è tornato a Milano mentre la sua fidanzata è rimasta nel Lazio. Dunque non pare vi siano litigi o rotture alla base di questa decisione ma semplicemente questioni di necessità. Andrea Damante ha infatti la famiglia al nord, tra il Veneto e la Lombardia ed è proprio dai suoi cari che si starebbe recando dopo gli ultimi mesi di lockdown. Non è da escludere dunque l’idea che il deejay stia tornando nel milanese anche per questioni lavorative.

Giulia De Lellis e Andrea Damante riprenderanno la convivenza a Milano?

Nonostante i numerosi tira e molla degli ultimi anni, la quarantena forzata ha fatto molto bene a Giulia De Lellis e Andrea Damante che sono tornati ad essere una coppia felice e più unita che mai. Ad oggi i due non hanno fornito ulteriori informazioni sulla coppia ne dettagli particolari, semplicemente la giovane influencer ha ammesso di aver perdonato Andrea Damante e aver dimentica i tradimenti subiti. Non si sa dunque se quando tornerà la normalità la coppia riprenderà la convivenza lasciata in sospeso qualche anno fa. Sappiamo che entrambi hanno molteplici interessi a Milano quindi potrebbero tornarvi per vivere sotto lo stesso tetto. La coppia, che di recente è stata difesa da un’influencer, non smette di stare sotto i riflettori.

Andrea Damante sposerà Giulia de Lellis nel 2021? Il gossip

Il gossip si è molto arricchito parlando di Giulia De Lellis e Andrea Damante, addirittura, stando a quanto riportato dal settimanale Gente, la coppia potrebbe convolare a nozze proprio l’anno prossimo, 2021, appena l’emergenza sarà ormai un lontano ricordo. Non è dunque un ipotesi da escludere considerata la riappacificazione. Non ci resta che attendere, la coppia riserva sempre delle novità per i loro seguaci.