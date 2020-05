Mara Venier smentisce Claudio Amendola: “Mi è arrivato un messaggio”

Scritto da Marco Santoro , il 3 Maggio, 2020 , in Domenica In

Domenica In: Claudio Amendola smentito. Mara Venier: “Mi è arrivato un messaggio”

In collegamento da remoto con Mara Venier a Domenica In, Claudio Amendola ha avuto da ridire su quanto detto dal Presidente della Regione Lazio Zingaretti durante una conferenza stampa. Da lunedì 4 maggio sarebbero dovuti ripartiti i set di produzione cinematografiche e tv e sarebbero state illustrate anche delle linee guida. A Domenica In Claudio Amendola ha voluto precisare che attualmente non ci sono accordi sul protocollo da seguire, ma si sta continuando a discutere su come e quando tornare al lavoro:

“Da domani non riparte nulla. Sarà difficile trovare un accordo, i set cinematografici sono comunità di persone che lavorano spalla a spalla, sarà molto complicato”.

Dopo aver congedato il suo ospite e aver mandato un nero pubblicitario, Mara Venier a Domenica In ha smentito Claudio Amendola dicendo: “Mi è arrivato un messaggio da Zingaretti”.

Domenica In, Claudio Amendola contro Zingaretti. Mara Venier fa una precisazione

Dopo aver concluso l’intervista a Claudio Amendola a Domenica In, che ha sostenuto che nessun set riaprirà da lunedì 4 maggio, Mara Venier, ha voluto fare una precisazione su quanto dichiarato dall’attore durante la sua ospitata nel suo programma televisivo. La padrona di casa, che ha fatto cenno su un probabile allungamento di Domenica In, ha fatto una precisazione tramite una lettura di un comunicato ricevuto da Nicola Zingaretti:

“La Regione Lazio è stata la prima a incontrare le varie organizzazioni del cinema per stabilire regole di apertura”.

Dunque a 24 ore dall’entrata nella Fase 2 si sta ancora ragionando per i set cinematografici come ritornare a lavorare.

Claudio Amendola a Domenica In su Francesca Neri: “È ancora così bella”

Durante la sua ospitata a Domenica In Claudio Amendola ha parlato di Francesca Neri, innamorati da 24 anni. L’attore non ha perso l’occasione per dichiarare il suo amore per la moglie: “È ancora così bella”. Claudio Amendola a Mara Venier (la quale ha fatto un’ammissione su Pupo) non ha nascosto che durante la quarantena ha vissuto momenti difficili con Francesca Neri: