Mattino 5, Federica Panicucci confessa: “Problema ancora più grosso”

Federica Panicucci interviene a Mattino Cinque: “Il problema è ancora più grosso”

Una puntata ricca di informazioni quella odierna di Mattino 5. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno concentrato la loro trasmissione sul coronavirus, la fase 2 e la ripartenza degli italiani con collegamenti, servizi e inviati. Federica Panicucci, protagonista della seconda parte di Mattino 5, ha voluto fare il punto della situazione sulle spiagge, gli stabilimenti balneari e la possibilità di fare le vacanza al mare. In collegamento con uno stabilimento a Forte Dei Marmi, la conduttrice ha fatto luce sulla possibilità di riaprire le attività in spiaggia mantenendo le distanze di sicurezza, sottolineando però che il distanziamento sociale, in stabilimenti che vantano una spiaggia ampia come quella della Versilia, è sicuramente più semplice da rispettare. Federica Panicucci ha sottolineato però che non tutte le spiagge d’Italia sono così ampie, ammettendo:

“In Liguria le spiagge ampie non ci sono, lì il problema è ancora più grosso”.

Mattino Cinque, Federica Panicucci si sfoga: “Servono disposizioni chiare”

A Mattino 5 Federica Panicucci ha sottolineato che presto proporrà anche dei collegamenti dalle spiagge della Liguria e da zone in cui lo spazio a disposizione degli stabilimenti non è ampio come a Forte dei Marmi. La conduttrice di Mattino Cinque ha poi sottolineato che in questa fase è necessario avere delle direttive precise per gli imprenditori e i bagnanti:

“Servono delle disposizioni chiare da seguire e anche per noi per capire se possiamo andare al mare e in quali termini”.

Mattino Cinque, Federica Panicucci ha un inconveniente: “Abbiamo dei problemi”

A Mattino Cinque non sono mancati i contrattempi oggi. Il collegamento con Alessandro Cecchi Paone e Paolo Brosio è stato infatti abbastanza complicato, tanto da portare Federica Panicucci a intervenire: “Avrete capito che abbiamo dei problemi con i collegamenti via Skype”. La conduttrice di Mattino 5 che ieri si è sfogata, ha risolto però prontamente la situazione dando spazio ai suoi inviati in giro per gli stabilimenti balneari d’Italia e dirottando su altri collegamenti.