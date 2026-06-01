Affari Tuoi: Donato della Basilicata evita la beffa in extremis e vince 10.000€

Il concorrente ha trovato subito il pacco nero con 50 mila euro

Stasera è arrivato il turno di Donato della Basilicata giocare ad Affari Tuoi. E quest’ultimo, dopo aver svelato di voler affrontare questa avventura al fianco della figlia, si è subito buttato nella partita facendo i primi sei lanci. E si segnala che con il primo tiro ha trovato il pacco nero contenente 50 mila euro. Finita questa prima manche il dottore ha telefonato a Stefano De Martino per offrire al concorrente della Basilicata 34 mila euro. Risposta negativa. Altri tre tiri per lui. Finito pure questo turno il dottore ha quindi rilanciato proponendo il cambio pacco. Niente da fare.

Affari Tuoi, il concorrente ha rifiutato tutte le offerte del dottore

Stefano De Martino l’ha quindi invitato a fare altri tre lanci, nella speranza che raddrizzi un po’ la partita, visto che a questo punto i pacchi rossi ne sono rimasti molti meno dei blu. Un turno particolarmente fortunato per Donato della Basilicata, il quale ha quindi ricevuto un’offerta del dottore pari a 25 mila euro per un solo tiro. La risposta è stata un secco no. Ed è andata bene perchè con il nuovo lancio ha trovato il pacco contenente 200 euro. E’ tornato quindi a farsi nuovamente vivo il dottore, il quale ha fatto la sua nuova mossa proponendogli il cambio pacco. Ancora una volta la risposta è stata un secco no. Con il nuovo lancio ha quindi pescato il pacco contenente Gennarino.

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Donato della Basilicata ha vinto 10 mila euro

Pronta la nuova offerta del dottore di Affari Tuoi di 34 mila euro. Niente da fare. Nuovo tiro per Donato, il quale stavolta ha trovato il pacco contenente 15 mila euro. Il dottore è allora tornato alla carica proponendo il cambio pacco. Stavolta il concorrente della Basilicata ha risposto affermativamente. E si è rivelata essere una mossa sbagliata perchè se non l’avesse cambiato si sarebbe portato a casa 200 mila euro. Stefano De Martino, che è pronto a rivoluzionare Sanremo, non ha nascosto tutta la sua delusione: “Stavolta il dottore ci ha fregato…” Il passo falso commesso dal concorrente gli è costata cara perchè il dottore ha puntato al ribasso offrendo 10 mila euro. Clamorosamente stavolta Donato ha risposto di sì lasciando senza parole il conduttore dell’ammiraglia Rai. E fortunatamente gli è andata bene perchè alla fine ha scoperto che nel suo pacco aveva la stessa cifra dell’offerta del dottore che ha accettato precedentemente.