Romina Power, messaggio per Al Bano: la rivelazione a Pomeriggio Cinque

Giornata di festa quella odierna per Al Bano, essendo il suo compleanno: il cantante di Cellino San Marco, infatti, è nato il 20 maggio 1943 nel paesino della Puglia dove vive ancora oggi. E per un’occasione del genere non poteva mancare un pensiero, per lui, da parte di Romina Power anche se, a dire il vero, gli auguri di Romina per Al Bano sono arrivati con diverse ore di ritardo rispetto a quelli di Loredana Lecciso. A far notare che Romina Power aveva finalmente pubblicato un messaggio per il compleanno di Al Bano su instagram, è stato il giornalista Riccardo Signoretti che, intervenuto in collegamento con Barbara d’Urso nella puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, ha annunciato: “Romina ha postato su instagram la foto di una torta per Al Bano”.

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 (dove oggi si è trovata alle prese con un errore in diretta), dopo aver mandato in onda la foto che Loredana Lecciso su instagram ha postato per fare gli auguri di compleanno ad Al Bano, è quindi venuta a sapere in diretta, grazie al suo ospite, della pubblicazione dell’immagine della torta di Romina, che ha commentato con un semplice: “Ah…”. E la Power non si è dilungata molto nel suo messaggio: alla foto visibile in basso ha infatti allegato come stato un semplice: “Tanti auguri Al Bano, tanti auguri a te”.

Ecco la foto con la quale oggi Romina Power ha voluto fare gli auguri di compleanno ad Al Bano. L’immagine ha ricevuto ovviamente tantissimi commenti e ‘mi piace’, tra cui quello di Carolyn Smith.