Alberto Matano si commuove a Domenica In: “Non farmi piangere”

Domenica In, Alberto Matano si commuove e chiede alla Venier: “Non farmi già piangere”

Ospite di Domenica In, direttamente in studio con la padrona di casa nonché su amica Mara Venier, Alberto Matano ha avuto modo di salutare tutti i telespettatori che lo seguono a La vita in diretta che conduce con Lorella Cuccarini tutti i giorni su Raiuno a partire dalle 16:50. Alberto Matano e Mara Venier oltre ad essere colleghi, sono anche grandi amici (come loro stessi hanno dichiarato). Non a caso il giornalista conduttore di Raiuno si è presentato in studio con un mazzo di fiori che ha poi regalato alla padrona di casa. Gesto galante da parte di un uomo ma soprattutto di grande affetto, quell’affetto che Alberto Matano prova per Mara Venier la quale l’ha fatto più volte emozionare durante il corso dell’intervista anche facendogli una dedica molto toccante. La prima volta che Alberto Matano ha versato le lacrime nella puntata di oggi di Domenica In è stata quando la padrona di casa lo ha ringraziato:

“Tu mi sei stato vicino e ho scoperto chi sei veramente, per cui ti dico grazie davanti a tutti. Non mi vergogno di dirti grazie in diretta. Sei stato un fratello per me. Tu mi sei stato vicino come nessuno”

Dopo questa dedica da parte di Mara Venier Alberto Matano non ha resistito e si è commosso, poi asciugandosi le lacrime ha così replicato: “Anche io Mara, non farmi piangere già che cominciamo bene“.

Alberto Matano a Domenica In fa una confessione a Mara Venier: “E’ un grande dono”

Altro momento molto toccante dell’intervista ad Alberto Matano nella puntata di oggi di Domenica In è stato nel momento in cui, a sorpresa, si sono collegati i suoi genitori direttamente dalla Calabria. Alberto Matano (dopo aver annunciato un grande ritorno) ha confessato che sono ben 4 mesi che non riesce a vederli e a stare con loro, anche a causa della pandemia e delle restrizioni che ci sono state fino a qualche giorno fa. “Io ho capito in questa quarantena quanto delle cose si diano per scontate. Avere dei genitori è un grande dono” ha ammesso Alberto Matano qualche secondo prima di commuoversi. Non ha resistito e si è lasciato andare all’emozione, “Non ci credo” ha esclamato quando li ha visti apparire sullo schermo nello studio di Domenica In.

Domenica In, Mara Venier ad Alberto Matano sulla sua carriera: “Ti è costato molto”

Durante la puntata di oggi di Domenica In Alberto Matano ha colto l’occasione anche per parlarci della sua carriera e dei suoi inizi ma soprattutto dei suoi addii. Dopo aver visto vari filmati sul suo passato in televisione e quello del momento in cui ha salutato i telespettatori del Tg1 dichiarando che per un po’ di tempo non avrebbe condotto il telegiornale, la padrona di casa Mara Venier gli ha fatto una domanda ben precisa: “Ti è costato molto quel saluto, vero Alberto?, Alberto Matano (il quale ha pubblicato una fotografia inedita poche ore fa) ha così replicato: “Si perché avevo capito che era la fine di un ciclo così come avevo lasciato la radio anni prima. Era la fine di un ciclo, avevo scelto un’altra via“.