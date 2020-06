Antonella Elia e Pietro verso Temptation Island: “Facciamo una promessa”

Temptation Island 2020, Antonella Elia e Pietro Delle Piane fanno una promessa: “Non litigheremo”

Poco fa Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno pubblicato un video su insagram in cui hanno annunciato che tra pochissimo partiranno per la volta della Sardegna per mettere in gioco il loro sentimento a Temptation Island di Filippo Bisciglia. In questa occasione la coppia di Temptation Island ha anche colto la palla al balzo per fare due promesse ai tantissimi fan: una l’ha fatta lei e l’altra l’ha fatta lui. Ma iniziamo con ciò che ha detto Antonella Elia prima di Temptation Island 7:

“Bimbe e bimbi…Stiamo per partire…Però vi vogliamo fare subito una promessa…Non litigheremo…O se litigheremo, litigheremo giusto poco, poco, poco…Giusto perchè lui è geloso…”

E dopo questa rivelazione Pietro Delle Piane e Antonella Elia hanno riso molto divertiti, mostrando a tutti di essere belli carichi per questa nuova elettrizzante avventura.

Pietro Delle Piane prima di Temptation Island 7 confessa: “Io e Antonella Elia torneremo insieme”

Subito dopo la promessa di Antonella Elia, ha preso la parola Pietro Delle Piane. E anche quest’ultimo ha voluto svelare ai tantissimi follower su instagram: “Comunque vi promettiamo che torneremo insieme…” Antonella Elia concorrente di Temptation Island 2020, con il sorriso sulla bocca, ha poi aggiunto: “E’ una sfida, è un’avventura, andiamo al mare…Non abbiamo resistito…” E chissà se la donna manterrà questo suo sorriso per l’intera durata di Temptation Island di Filippo Bisciglia (sul reality ha espresso poco fa la sua opinione Costantino). Pietro Delle Piane potrebbe cedere al fascino di qualche bella tentatrice? I due fidanzati riusciranno a superare illesi questo percorso nei sentimenti?

Anticipazioni Temptation Island, Pietro Delle Piane: “Siamo pronti”

In queste ore Pietro Delle Piane ha pubblicato direttamente sul suo profilo personale instagram un suo selfie, e nella didascalia si è detto assolutamente pronto per affrontare le tentazioni di Temptation Island 2020: “Estate, il mare, l’amore…Noi siamo pronti per Temptation Island…” Come andrà il percorso nei sentimenti di Antonella Elia e Pietro Delle Piane? Il loro amore sarà così forte da riuscire a superare le mille insidie del reality condotto da Filippo Bisciglia?