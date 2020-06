Crisi Stefano De Martino-Belen Rodriguez, ospite Liorni: “Sono in famiglia”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ospite di Italia Si: “Sono con le loro famiglie”

Nella puntata di oggi di Italia Sì – Giorno per giorno si è parlato anche di cronaca rosa e di come questa sia stata ‘cambiata’ dalla pandemia e, quindi, dal lockdown che ha drasticamente stravolto il nostro Paese. A tal proposito è stata ospite della trasmissione la giornalista di Chi Azzurra Della Penna la quale ci ha spiegato un po’ di cose riguardo alcuni dei rumors e delle copertine più in voga in questo momento. Non poteva non essere citato il caso Belen Rodriguez – Stefano De Martino i quali, si dice, siano in crisi. La giornalista ha spiegato al padrone di casa Marco Liorni, il quale le ha chiesto “Cosa succede?“, come stanno davvero le cose tra loro:

“Quello che sappiamo e quello che possiamo dirvi è che in questi giorni Stefano De Martino è a Napoli, Belen Rodriguez è a Milano e ognuno dei due è con la sua famiglia”

Italia Sì, ospite sulla separazione Stefano De Martino – Belen: “E’ possibile che ci sia crisi”

Inevitabile citare la crisi di coppia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez in un discorso tutto incentrato sulla cronaca rosa, sul gossip e sugli scoop. Argomento sul quale si è soffermata Simona Izzo nella puntata de La vita in diretta di ieri. Ospite speciale della puntata di oggi di Italia Sì – Giorno per giorno è stata la giornalista del noto settimanale di Alfonso Signorini, Azzurra Della Penna la quale ha fatto un po’ di chiarezza su qualche storia d’amore ricca di colpi di scena come quella tra la bella argentina e il napoletano Stefano De Martino che proprio in questi giorni si trova a Napoli per lavorare alla trasmissione che lo vede al timone per il secondo anno di seguito: Made in Sud. La giornalista, a proposito della coppia, ci ha rivelato:

“In questo momento stanno vivendo un momento, come dire, di maretta. Possono identificarsi anche tante coppie con loro, dopo tanti giorni di cattività è possibile che ci sia un po’ di crisi, un po’ di maretta”

Mauro Coruzzi a Italia Sì su Giulia De Lellis: “E’ una che ricicla”

La coppia (forse scoppiata) Stefano De Martino – Belen Rodriguez non è l’unica finita tra le pagine di uno dei settimanali più noti. Nella puntata di oggi di Italia Sì – Giorno per giorno, Azzurra Della Penna ci ha anche spiegato la love story tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro i quali si sono conosciuti e innamorati nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. A loro è stata dedicata una copertina del settimanale Chi e la giornalista ci ha tenuto a rivelare: “Coppie di giovani fidanzati si sono molto identificati con questa storia e ci hanno scritto“. Altra coppia molto chiacchierata in questo periodo formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante non poteva non essere citata, a proposito di quest’ultima, Coruzzi (il quale pochi minuti prima ha ammesso di provare invidia per Rocio Morales) ha affermato sulla De Lellis: “E’ una che ricicla” (riferendosi al fatto che è tornata con l’ex fidanzato).