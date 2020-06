Eleonora Daniele sulla figlia: “Carlotta è meravigliosa”. Foto pubblicate

Eleonora Daniele, pubblicate le foto della figlia Carlotta: “Bambina meravigliosa”

Ha scelto DiPiùTV Eleonora Daniele per far vedere a tutti i telespettatori che per nove mesi hanno seguito la sua gravidanza a Storie Italiane, la sua bambina Carlotta, nata circa due settimane fa (oggi compie quindici giorni, essendo arrivata la sera di lunedì 25 maggio). Nel numero della rivista succitata in vendita da oggi in tutte le edicole, sono disponibili, infatti, alcune bellissime foto di Eleonora Daniele con sua figlia Carlotta, entrambe vestite di rosa, il colore che è da sempre il simbolo delle nascite femminili. “Sono la mamma più felice del mondo” si legge sulle pagine del settimanale in questione, dove la conduttrice di Storie Italiane ha dichiarato anche: “La mia Carlotta è meravigliosa”.

Storie Italiane, Eleonora Daniele mamma: “Guardate Carlotta mentre dorme tra le mie braccia”

“Guardatela, come dorme beata tra le braccia della sua mamma” ha affermato inoltre Eleonora Daniele sulla sua bambina, sempre nel servizio a lei dedicato sulle pagine del numero di DiPiùTV di questa settimana, dove sono disponibili diverse foto di Carlotta sia in braccio a mamma Eleonora Daniele che nella culla. Nelle immagini in questione (che non possiamo pubblicare per ovvie ragioni), Eleonora Daniele si mostra anche con suo marito e papà di Carlotta, Giulio Tassoni (che ha sposato a settembre dell’anno scorso) e con la Dottoressa Possemato, Direttrice della Casa di cura ‘Santa Famiglia’ di Roma, dove Carlotta è nata con il parto cesareo poco più di due settimane fa, poche ore dopo l’ultima puntata di Storie Italiane che Eleonora Daniele ha condotto incinta.

Storie Italiane torna a settembre. Eleonora Daniele: “Ora penso solo a mia figlia Carlotta”

Infine, confermando che Storie Italiane tornerà in onda a settembre, Eleonora Daniele sulla sua bambina ha dichiarato anche: “Per i prossimi tre mesi penserò solo a lei”.