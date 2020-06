La prova del cuoco, Eleonora Giorgi su Paolo Ciavarro e Clizia: “Mai visto lui così felice”

Eleonora Giorgi è stata l’ospite principale della puntata di oggi, mercoledì 16 giugno, de La prova del cuoco. L’attrice ha messo il grembiule e si è posizionata dietro ai fornelli del programma culinario di Rai Uno, cimentandosi nella sua ricetta di straccetti di carne. Intanto Elisa Isoardi, seduta al suo fianco a gustarsi la preparazione, le ha fatto domande di carattere personale, arrivando, com’era inevitabile, alla sua relazione con Massimo Ciavarro e al loro figlio Paolo. Così Eleonora Giorgi su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ha confessato:

Sono da un mese insieme giù in Sicilia. Io non ho mai visto Paolo così felice.

Dunque sembrerebbe proprio essere arrivata anche l’approvazione definitiva della madre, che non può che essere contenta alla vista della felicità del figlio. Anche se, nel corso della chiacchierata con Elisa Isoardi, Eleonora Giorgi ci ha detto qualcosina in più.

Eleonora Giorgi evita la domanda di Elisa Isoardi: “Non posso dirlo, altrimenti…”

Durante la puntata di oggi de La prova del cuoco, Eleonora Giorgi, ospite di Elisa Isoardi, si è cimentata nella sua versione degli straccetti di carne e intanto ha dialogato con la conduttrice. Quando quest’ultima gli ha chiesto di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, prima di confessare di non aver mai visto suo figlio così felice, Eleonora Giorgi ha dato da pensare evitando di rispondere a una domanda molto semplice: “Stanno bene?” Ecco la sua risposta:

Non posso dirlo perché sennò vengono i paparazzi?

Cos’ha voluto nascondere?

La prova del cuoco, Eleonora Giorgi su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Sono rispettosissimi”

Di recente Clizia Incorvaia ha avuto uno sfogo amaro dopo la separazione con Paolo Ciavarro. I due, infatti, dopo aver passato insieme un mese in Sicilia, si sono salutati per fare ritorno lei a Milano e lui a Roma. Questo ha alimentato qualche dubbio nei fan della coppia, in parte fugato dalle belle parole che ha avuto per loro Eleonora Giorgi a La prova del cuoco, la quale a Elisa Isoardi ha detto: