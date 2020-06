Francesco Sarcina rompe il silenzio su Clizia Incorvaia: “Vive di like”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Francesco Sarcina: “Lei viveva di like”

La travagliata fine del matrimonio tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è stata al centro del gossip per molti mesi, entrambi se ne sono dette di ogni ma dopo la partecipazione di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip, il cantante si è espresso raramente sull’ex compagna che nella casa si è innamorata di Paolo Ciavarro, se non con qualche frecciatina. Adesso invece ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2 ha svelato i motivi della rottura, tra questi la dipendenza di Clizia dai social: ”

“Questa è un’epoca narcisista, tendiamo ad apparire fighi, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza.”

“Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto.”

Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina ammette: “Ho rivisto mia figlia Nina solo pochi giorni fa”

Francesco Sarcina, oltre a parlare della dipenda dai social dell’ex Clizia Incorvaia ha anche ammesso con non ha visto la figlia Nina per tre mesi. La colpa non è dell’ex compagna ma del fatto che durante il lockdown l’influencer si è trasferita in Sicilia dalla sua famiglia ed ha portato sua figlia Nina con se. Il cantante quindi non ha potuto vederla e tale situazione non è stata certo facile da sopportare. Sempre a I Lunatici ha infatti ammesso:

“La piccola l’ho rivista solo da pochi giorni, non l’ho vista per tre mesi e mezzo, è angosciante non poter vedere la tua piccolina per così tanto tempo. Era in Sicilia con la madre, comunque circondata da amore.”

Francesco Sarcina rivela: “Cerco di fare il papà alla grande”

Archiviato l’argomento su Clizia Incorvaia, a cui recentemente Paolo Ciavarro ha fatto una sorpresa, Francesco Sarcina ha raccontato com’è lui come padre. Oltre a Nina è padre anche di Tobia avuto da una precedente relazione.

“Ho dei figli meravigliosi e cerco sempre di fare il papà alla grande, anche facendo stare insieme i miei figli quando li ho. Anche Tobia ha avuto difficoltà nel non poter vedere la sorella”:

ha rivelato il cantante.