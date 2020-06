GF Vip concorrenti: Francesca Cipriani e Patrizia De Blanck nel cast?

Francesca Cipriani concorrente del Grande Fratello Vip? L’ultima indiscrezione

Nonostante manchino ancora alcuni mesi all’inizio del GF Vip 5, sono già circolate diverse voci di corridoio sul possibile cast. Un cast che, in base a quanto detto da Alfonso Signorini in alcune sue recenti interviste sul web e sulla carta stampata, dovrebbe essere davvero di prestigio. Intanto stamattina il portale TvBlog.it ha dato per sicura concorrente del Grande Fratello Vip Flavia Vento, la quale così parteciperebbe al suo terzo reality dopo essersi cimentata a La Fattoria e a due edizioni dell’Isola. Ma non è finita qua perchè giusto poco fa il portale Bitchyf.it ha rivelato altre due possibili concorrenti del GF Vip 5 che hanno già messo in subbuglio i social. Una di loro, proprio grazie alla partecipazione al padre di tutti i reality, ha spiccato il volo nel mondo della Tv. Chi? Francesca Cipiani, la quale è ormai diventata una delle prezzemoline televisive più amate dal pubblico a casa, diventando anche presenza fissa in tutte le trasmissione condotte da Barbara d’Urso. Proprio dalla d’Urso si è fatta molto apprezzare grazie al suo fascino e alla sua innata simpatia. Davvero Francesca Cipriani sarà concorrente del Grande Fratello Vip 5?

Anticipazioni GF Vip 5: Patrizia De Blanck nel cast?

L’altro nome dato come possibile concorrente del Grande Fratello Vip dal portale Bitchyf.it ha già mandato al settimo cielo i numerosissimi fan. Difatti, secondo le indiscrezioni raccolte dal noto sito di gossip, sembra che anche la nobildonna Patrizia De Blanck sia in lizza per partecipare alla prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. E anche per la contessa, che settimane fa ha rivelato dove passerà le vacanze estive insieme alla figlia, non sarebbe il primo reality a cui ha preso parte. Difatti tanti anni fa Patrizia De Blanck ha partecipato all’Isola dei Famosi. E anche in quell’occasione la mamma di Giada De Blanck ha lasciato il segno.

Grande Fratello Vip 5 cast: tutti gli ultimi rumor sul reality di Alfonso Signorini

Il GF Vip 5 targato nuovamente Alfonso Signorini dovrebbe partire a Settembre, o al messimo i primissimi giorni di Ottobre. E di rumor sul cast del Grande Fratello Vip 5 ne sono circolati già a bizzeffe. L’ultimo dei quali ha lasciato tutti di stucco: sembra che anche Gemma Galgani sarà concorrente del reality dopo la sua possibile partecipazione a Temptation Island al fianco di Nicola. Gli altri vip accostati in questi giorni al GF Vip, oltre quelli già citati in questo articolo, sono le sorelle Buccino, l’attrice Michela Quattrociocche, Andrea Damante, Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Tutti questi rumor verranno confermati?