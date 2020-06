Lorella Cuccarini, attore fa una rivelazione: “Ha una marcia in più”

Milly Carlucci e Lorella Cuccarini, Nino Formicola svela: “Hanno una marcia in più”

L’attore Nino Formicola ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Vero. E in questa occasione ha parlato un po’ di se, di sua moglie e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto il giornalista del magazine di gossip ha domandato al vincitore dell’Isola dei Famosi di qualche edizione fa il motivo per cui non ha mai fatto un figlio. E l’uomo, con la sua solita schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha rivelato di pensare sia davvero difficile creare una famiglia quando si lavora nel mondo dello spettacolo: “Di famiglie che sopravvivono in questo mondo ce ne sono ben poche…” Ma il giornalista ha insistito: “C’è comunque qualche eccezione…” E l’attore ha subito pensato a due conduttrici molto amate dal pubblico a casa, le quali sono riuscite a crearsi una bellissima famiglia, non lasciando indietro neppure il lavoro: Lorella Cuccarini e Milly Carlucci. Proprio su di loro Nino Formicola ha rivelato di pensare che abbiano assolutamente una marcia in più: “Mi vengono in mente subito Lorella e Milly…Loro hanno una marcia in più…”

Lorella Cuccarini e Milly Carlucci, Formicola fa una confessione: “Hanno una struttura mentale di un certo tipo”

Il vincitore de L’Isola dei Famosi di due anni fa, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Vero, dopo aver dichiarato di pensare che Milly Carlucci e Lorella Cuccarini avrebbero una marcia in più perchè sono riuscite a crearsi una famiglia nonostante il lavoro nel mondo dello spettacolo, ha poi anche aggiunto:

“Non a caso Lorella Cuccarini e Milly Carlucci sono due persone con un certo tipo di struttura mentale…”

E’ proprio questa struttura mentale ha fatto sì che le due conduttrici de La vita in diretta e di Ballando con le stelle siano riuscite a non privarsi di niente. Milly Carlucci e Lorella Cuccarini, sulla quale ha espresso la sua opinione Roberto Alessi, lo ringrazieranno per le bellissime parole spese nei loro confronti?

L’Isola dei Famosi, Nino Formicola: “Sono andato d’accordo con Jonathan Kashanian”

Sul finire di questa intervista rilasciata al settimanale Vero, Nino Formicola ha anche parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Un’esperienza particolarmente fortunata per l’attore visto che è riuscito a conquistare la vittoria. E su alcuni concorrenti di quell’edizione, l’uomo ha dichiarato:

“Sento ancora Amaurys Perez, sono andato d’accordo con Alessia Mancini, Bianca Atzei e Jonathan Kashanian…”

L’attore, sempre su L’Isola dei Famosi, la cui prossima edizione dovrebbe essere condotta da Ilary Blasi, ha poi dichiarato: “Resta un’avventura che non dimenticherò”.