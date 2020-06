Pago e Serena Enardu, parla Miriana Trevisan: “Non c’è stata sincerità”

Miriana Trevisan si esprime sulla rottura tra Pago e Serena: “Non c’è stata sincerità”

La questione Pago e Serena Enardu tocca nuovamente da vicino Miriana Trevisan, ex moglie del cantautore e madre di suo figlio quello che ancora li tiene insieme nonostante tutto. Nei giorni scorsi lo stesso Pago ha annunciato la rottura con Serena Enardu che ha, a sua volta, rimandato al mittente le voci di tradimenti e bugie ma senza successo. Proprio ieri Gabriele Parpiglia è stato ospite nel dating show Uomini e Donne dove ha affrontato quello che sarebbe il presunto amante di Serena Enardu ovvero Alessandro Graziani che ha confermato di aver sentito fino a dicembre Serena via telefono e di averla vista un paio di volte e non solo in Sardegna (come si era detto all’inizio). Oggi Miriana Trevisan ha voluto dire la sua tramite un intervento a Libero.

“Quando c’è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità. Se non c’è stata sincerità da parte di Serena Enardu, probabilmente le fondamenta non erano ben salde”

Pago è stato tradito da Serena Enardu? Parla Miriana Trevisan: “Era sofferente”

Miriana Trevisan, ex moglie di Pago con il quale ha un rapporto ottimo, è tornata a parlare della questione Pago e Serena Enardu e della loro improvvisa rottura dopo aver tentato la riunione sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Pago avrebbe letto alcuni messaggi che la Enardu avrebbe scambiato con Alessandro Graziani (tentatore di Temptation Island Vip). Dopo la puntata di ieri di Uomini e Donne, Serena Enardu ha sbottato tramite Instagram Storie. Oggi Miriana Trevisan ha annunciato:

“Pago è sereno, lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente”

Miriana Trevisan su un possibile ritorno di fiamma tra Pago e Serena ammette: “Non lo so”

Miriana Trevisan ha detto di aver incontrato proprio negli ultimi giorni Pago, che con Nicolino (il figlio della coppia) adesso si trova in Sardegna. Dunque il cantautore ha messo definitivamente la parola fine alla storia con Serena Enardu? “Non lo so” ha concluso Miriana che precedentemente ha confessato di voler prendere le distanze dalla cosa perché si tratta del padre di suo figlio ha tolto ogni dubbio su un possibile ritorno dell’ex marito.