Storie Maledette, Cecchi Paone su Franca Leosini: “Sopravviverà con pochi”

Storie Maledette con Franca Leosini, Cecchi Paone rivela: “Sopravviverà con pochi”

Torna questa sera in prima serata Storie Maledette su Rai3. Franca Leosini affronterà l’omicidio di Dino Reatti per cui è stata condannata a 21 anni di carcere la moglie Sonia Bracciale e la conduttrice ha deciso di concentrare le sue ricerche sui cosiddetti mandanti. Alessandro Cecchi Paone ha risposto a una curiosità di una telespettatrice di Storie Maledette nella sua rubrica sul settimanale NuovoTv, sostenendo che molto presto “il diluvio di cronaca nera negli ultimi anni ha inondato la Tv italiana si ritirerà”. Il giornalista, nonchè opinionista di numerosi programmi come Mattino 5, Pomeriggio 5, Live Non è la D’Urso e Domenica Live, ha dichiarato sulla conduttrice che in questo cambiamento “sopravviverà solo la lucida e preparatissima con pochi”. Franca Leosini con Storie Maledette continua a conquistare il pubblico e soprattutto i social con il suo linguaggio.

Franca Leosini Storie Maledette, Alessandro Cecchi Paone: “Ha la capacità di indagare il male”

Come è noto ormai da tempo il linguaggio usato da Franca Leosini a Storie Maledette ha sempre fatto molto discutere. Alcuni lo considerano uno strumento per umiliare le classi inferiori, non comprensibile dunque dalla gente umile e poco colta, altri invece sostengono che sia ricco di aggettivi e accostamenti arditi. In ogni caso Franca Leosini continua a trionfare sui social e sono tantissimi i meme sulla sua trasmissione Storie Maledette. Una spettatrice ha scritto alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone su NuovoTv, sostenendo che la padrona di casa di Storie Maledette va ben oltre il fatto di cronaca nera in sè, perchè sonda l’animo dei colpevoli, sempre che siano tali, in modo così accurato da sembrare un po’ psicologa e un po’ inquirente. Alessandro Cecchi Paone, invece, ritiene che la bravissima conduttrice e giornalista Franca Leosini “abbia la capacità di indagare il male, i sentimenti più tremendi, fino in fondo, restando immacolata. Un’operazione da grande maestra”.

Franca Leosini, Storie Maledette ultima puntata stasera: le anticipazioni

Dopo il successo della scorsa settimana, con 1.420.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%, Storie Maledette torna questa sera con l’ultimo appuntamento stagionale. Franca Leosini, con il suo inseparabile faldone processuale, è pronta ad affrontare l’omicidio del marito di Sonia Bracciale, che è stato ordinato da quest’ultima, e la conduttrice (che ha fatto una rivelazione) a Storie Maledette cercherà di aggiungere ulteriori tasselli interessanti a questa triste vicenda.