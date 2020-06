Temptation Island, Antonio Zequila confessa: “C’è stato un contatto”

Antonio Zequila nel cast di Temptation Island? Lui: “C’è stato un contatto”

Oggi Antonio Zequila ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E l’uomo ha parlato di se e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto il giornalista del magazine ha fatto presente all’attore che si è fatto insistentemente il suo nome per una sua eventuale partecipazione a Temptation Island Vip (al momento però sul reality di Alessia Marcuzzi in partenza a Settembre ci sono diverse voci di corridoio decisamente contrastanti: sembra non sia stato ancora deciso se andrà in onda l’edizione vip, nip o una versione Young con concorrenti provenienti da Uomini e Donne). E su queste indiscrezioni, Antonio Zequila ha ammesso di aver avuto un contatto con la produzione di Temptation Island: “Confermo che c’è stato un contatto…Vedremo che succede…” Successivamente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere comunque pronto ad affrontare una sfida del genere:

“Amo il mare, amo la Sardegna…Io io costume l’ho già preparato…”

D’altronde Zequila, proprio in questa intervista, ha rivelato di star frequentando una nuova ragazza. Quindi quale modo migliore per testare il loro amore mettendosi in gioco nel reality delle tentazioni?

Grande Fratello Vip, Antonio Zequila confessa: “Riparteciperei volentieri”

Antonio Zequila, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Vero, ha poi voluto parlare della sua esperienza come concorrente al GF Vip di Alfonso Signorini. Un’esperienza che gli ha dato tantissima popolarità. Per tale ragione l’attore di origini napoletane non ha fatto mistero che non avrebbe alcuna paura a partecipare anche al Grande Fratello Vip 5, nel cui cast potrebbe esserci Andrea Iannone:

“Lo rifarei perchè è stata l’opportunità per far conoscere Zequila come uomo al di là del personaggio…”

Successivamente l’attore ha anche scagliato una bella frecciata velenosa nei confronti dei finalisti del GF Vip, asserendo senza indugio alcuno: “Dopo la mia uscita gli altri sembravano una banda di zombie alla ricerca di un fantasma che aleggiava nella Casa…”

Valeria Marini, Antonio Zequila svela: “Ci rispettiamo tantissimo”

Sul finire di questa intervista rilasciata al magazine Vero, il giornalista ha anche ricordato a Antono Zequila che nel periodo passato nella casa più spiata dagli italiani ha avuto un bel alterco con Valeria Marini. Motivo per cui gli ha chiesto come sono i loro rapporti adesso. E Antonio Zequila, il quale è stato attaccato da Lucia Bramieri, ha rivelato:

“Siamo ottimi amici…Ci siamo visti di recente per bere un the insieme…Ci conosciamo da parecchio tempo e ci rispettiamo tantissimo…”

Insomma i rapporti tra Valeria Marini e Antonio Zequila pare davvero siano ottimi.