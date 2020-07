Alberto Matano, rivelazione inaspettata: “Io e la mia signorina…” (FOTO)

La vita in diretta, Alberto Matano in vacanza: “Io e la mia signorina stiamo bene insieme”

Si sta godendo da tempo il meritato riposo Alberto Matano, dopo una lunga edizione de La vita in diretta che ha condotto con Lorella Cuccarini. Una stagione sicuramente ricca di soddisfazioni per lui, ma molto complicata, a causa dello scoppio della pandemia, in seguito al quale La vita in diretta, come i telespettatori ricordano, si è trovata a dover occupare per diverse settimane l’intero pomeriggio, per sostituire Vieni da me di Caterina Balivo, interrotto durante il periodo del lockdown. E oggi, a distanza di quasi un mese dall’ultima puntata de La vita in diretta, Alberto Matano, come testimoniano le foto che pubblica di tanto in tanto su instagram, è in vacanza nella sua terra d’origine, la Calabria, precisamente a Soverato (proprio dove si trova chi scrive questo articolo!).

Alberto Matano in vacanza al mare dopo la fine de La vita in diretta: la foto su instagram

“Io e la mia signorina stiamo bene insieme” è lo stato che Alberto Matano ha allegato alla foto postata su instagram alcune ore fa dalla spiaggia di Soverato. Nell’immagine, visibile in basso, si mostra a bordo della sua moto. Tantissimi i ‘mi piace’ e i commenti che la foto ha ricevuto: oltre al like di Monica Setta, si nota infatti il commento di Rita Dalla Chiesa, che ha sottolineato come sullo sfondo si veda la costa di Sellia Marina.

La vita in diretta 2020/2021 anticipazioni: Alberto Matano torna in onda dal 7 settembre?

Intanto, pur trovandosi in vacanza, Alberto Matano scalda i motori per la prossima edizione de La vita in diretta, la cui data d’inizio, salvo rinvii, dovrebbe essere quella di lunedì 7 settembre. Nella nuova stagione del rotocalco pomeridiano di Rai1, com’è noto da tempo, Alberto Matano sarà alla conduzione in solitaria, poiché Lorella Cuccarini non è stata riconfermata, non senza delusione da parte sua.