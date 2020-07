Ballando con le stelle 2020, Samuel Peron svela rapporto con Milly Carlucci

Scritto da Liliana Morreale , il 19 Luglio, 2020 , in Personaggi Tv

Milly Carlucci, Samuel Peron prima di Ballando con le stelle 2020 svela rapporto con lei: “Come una mamma”

La quindicesima edizione di Ballando con le stelle andrà in onda in autunno, più precisamente stando alle ultime anticipazioni, il 12 settembre e tra i ballerini professionisti che sin dal 2005 fanno parte del cast della trasmissione di Rai 1 c’è Samuel Peron. Il ballerino, in base alle dichiarazioni riportate su TvMia, è cresciuto sulla pista da ballo di Ballando e sul suo rapporto con la padrona di casa Milly Carlucci ha svelato:

“Amo stare sotto quei riflettori, e poi mi sento a mio agio con tutti gli altri maestri e soprattutto con Milly Carlucci, che considero un po’ la mia mamma televisiva perché sono nel suo show dal 2005”

Ballando con le stelle 2020, Samuel Peron annuncia: “Io e Tania ci sposeremo in Sicilia”

È un periodo molto importante questo per Samuel Peron, a settembre infatti sarà impegnato nel programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle ma soprattutto nell’estate del 2021 sposerà la sua compagna Tania Bambaci. Il ballerino sulle nozze ha specificato: “Ci uniremo davanti a Dio molto probabilmente in Sicilia, la terra di Tania, mentre io farò venire dal Veneto tutti i miei parenti e amici. Pian piano cominciamo i preparativi: sto contando i giorni che mi separano da questo passo, dopo una forte crisi che abbiamo vissuto lo scorso anno”. Samuel Peron infatti recentemente ha ammesso di aver vissuto un incubo riguardo la crisi con la sua Tania.

Samuel Peron dopo Ballando con le stelle 2020 ammette: “Vorremmo allargare la famiglia”

Fortunatamente la crisi tra Samuel Peron e Tania Bambaci si è risolta e, una volta ritrovati, i due hanno deciso di convolare a nozze. Il ballerino inoltre ha anche rivelato che hanno intenzioni di allargare la famiglia, ha infatti confessato: “I bambini mi sono sempre piaciuti e sarei davvero contento di diventare papà”. Nei giorni scorsi Alessandra Tripoli ha annunciato di essere incinta, Samuel Peron invece sulla sua eventuale paternità ha aggiunto che ad un ipotetico figlio o figlia insegnerebbe a danzare e magari in futuro lo potremmo vedere proprio nel programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle.