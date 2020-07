Bianca Guaccero e la foto preoccupante, lei ironizza: “Vi chiedo scusa”

Bianca Guaccero dopo la foto che ha fatto preoccupare i fan ironizza: “Vi chiedo scusa”

Bianca Guaccero poche ore fa ha postato una foto sul suo profilo instagram in cui appariva seria mentre prendeva il sole nella sua bellissima terra: la Puglia. Il fatto però di non aver postato una foto in cui appariva sorridente e allegra ha fatto preoccupare i suo tantissimi follower che immediatamente le hanno chiesto se avesse qualche problema, molti siti quindi hanno riportato tale notizia e adesso a chiarire come stanno le cose ci ha pensato la stessa conduttrice di Detto Fatto. In una serie di storie ha infatti ironizzato: “Vi chiedo scusa per la foto”

Detto Fatto, Bianca Guaccero chiarisce: “Da oggi posterò solo foto con la faccia allegra”

La foto di Bianca Guaccero che ha fatto tanto scalpore è visibile alla fine del paragrafo. La conduttrice di Detto Fatto dunque ha voluto chiarire di non essere preoccupata ed in una serie di storie su instagram ha ironizzato: “Infatti, è triste chiudere gli occhi per godere del sole…” e poi ha voluto spiegare:

“Ragazzi vi chiedo scusa, da oggi non posterò più foto al sole di Puglia….ma solo foto con la faccia da scema! Così vorrà dire che sono allegra”

Insomma non c’è nessun problema per la conduttrice pugliese e tra l’altro non è la prima volta che utilizzi i suoi social per chiarire determinati suoi atteggiamenti, fraintesi dai suoi follower e siti.

Bianca Guaccero: dopo Detto Fatto si gode le vacanze in Puglia

Detto Fatto è terminato poche settimane fa, durante l’ultima puntata della stagione Bianca Guaccero in lacrime ha salutato il suo pubblico spiegando come sia stato un anno complicato e difficile. Inoltre è già certo che ad ottobre lei ed il programma di gossip e tutorial del pomeriggio di Rai 2 ritorneranno in onda con tante novità. Nel frattempo però Bianca Guaccero si gode le sue vacanze nella sua Puglia.