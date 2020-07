Bianca Guaccero torna a casa dopo le fatiche di Detto Fatto (FOTO)

Detto Fatto, Bianca Guaccero in vacanza nella sua terra: le foto su instagram

Dopo le fatiche di Detto Fatto, Bianca Guaccero è ritornata finalmente nella sua Puglia dove sta trascorrendo le sue vacanze con la sua famiglia ed i suoi amici più cari. L’attrice e conduttrice in questi giorni è molto attiva su instagram dove documenta i magnifici posti e paesaggi pugliesi in cui si trova, dal mare ai trulli, invitando i suoi follower a visitare la sua bellissima regione. Recentemente però una sua foto, in sui lei appariva un po’ malinconica ha sollevato un polverone, in molti infatti le hanno chiesto se stesse bene e Bianca Guaccero è dovuta intervenire per spiegare che semplicemente in quello scatto stava prendendo il sole ma nulla di più. Dunque Bianca Guaccero è in vacanza nella sua terra .

Bianca Guaccero in vacanza. Stasera torna Una storia da cantare con Enrico Ruggeri

In questi giorni dunque Bianca Guaccero si sta godendo le sue vacanze in Puglia e spesso condivide su instagram sia foto con la piccola Alice, la figlia di 7 anni avuta con il regista Dario Acocella, che con le sue amiche immortalando o il suo meraviglioso mare oppure, come nella foto disponibile qui sotto, i trulli, costruzione tipica della sua regione.



Dall’altro canto, invece questa sera 25 luglio, Bianca Guaccero torna in prima serata su Rai 1, andrà in onda infatti le repliche di Una storia da cantare. Il varietà condotto dalla conduttrice con Enrico Ruggeri dedicato ai grandi cantanti italiani, nella puntata di questa sera verrà ricordato nello specifico il grandissimo cantautore genovese Fabrizio De Andrè, che verrà omaggiato da artisti come Elena Sofia Ricci, Massimo Ranieri, Paola Turci e tanti altri.

Detto Fatto: Bianca Guaccero al lavoro per la prossima edizione

Questo è un periodo ricco di soddisfazioni per Bianca Guaccero, non solo è approdata nel sabato sera di Rai 1 con Una storia da cantare ma la conduttrice raddoppia dato che è stata confermata per la prossima edizione al timone di Detto Fatto 2020/2021, inizio previsto per fine ottobre, e forse ci sarà una novità su Rai 1