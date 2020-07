GF Vip 5: Giulia De Lellis ancora in corsa per il ruolo di opinionista

TvBlog ha voluto giocare con i suoi follower su instagram al gioco delle ‘domande e risposte’ sul mondo della Tv e sui personaggi che la animano. E uno di loro ha voluto domandare al popolare blog televisivo se Loredana Lecciso sarà opinionista del GF Vip 5 oppure se sarà addirittura una delle inquiline vip della casa più spiata dagli italiani. A quel punto il portale web ha rivelato che al momento pare ci siano tre donne dello spettacolo in lizza per diventare opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di Pupo: una sarebbe giustappunto la compagna di Al Bano, l’altra Antonella Elia, la quale è al momento impegnata a Temptation Island con il suo fidanzato Pietro Delle Piane, e l’ultima nientepopodimeno che Giulia De Lellis. Quest’ultima, infatti, pare essere rientrata in corsa per sostituire Wanda Nara. Chi delle tre la spunterà? Chissà, intanto sempre TvBlog.it ha rivelato sul social fotografico: “In realtà si dice che la scelta sia già stata fatta…”

Opinionisti Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso, Antonella Elia e Giulia De Lellis: possibili outsider

Il portale TvBlog.it, dopo aver rivelato che per il ruolo di opinionista del GF Vip 5 al fianco di Pupo pare siano in lizza Antonella Elia, Loredana Lecciso e Giulia De Lellis, che non sarà una delle concorrenti, ha riportato anche un altro interessante retroscena. Di cosa si tratta? Secondo le fonti interpellate dal portale televisivo sembra che per sostituire Wanda Nara nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 5, la produzione starebbe prendendo in considerazione anche qualche outsider. Chi saranno? Non è dato al momento saperlo. Quando verrà svelato l’arcano?

Anticipazioni GF Vip 5: in onda su Canale 5 a partire da metà Settembre?

Un altro follower su instagram ha domandato a TvBlog.it quando tornerà su Canale 5 il Grande Fratello Vip 5 e se a breve verranno ufficializzati i primi nomi dei concorrenti. E la risposta a queste due domande è stata decisamente chiara:

“Per il momento il ritorno del GF Vip è previsto per metà Settembre…I possibili concorrenti verranno comunicati poco per volta nelle prossime settimane…”

Intanto oggi Lucia Bramieri, dalle pagine di Novella 2000, ha fatto il suo appello a Signorini, nella speranza di poter entrare nel cast del Grande Fratello Vip 5.