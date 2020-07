Io e Te, Katia Ricciarelli ammette: “Pierluigi Diaco mi rispetta”

Scritto da Denis Bocca , il 31 Luglio, 2020 , in Personaggi Tv

Katia Ricciarelli, Io e Te: “Mi sento amata e rispettata da Pierluigi Diaco”

Ultima settimana di luglio che si chiude con la puntata di Io e Te dove Katia Ricciarelli dedica alcuni minuti del suo tempo a spiegare l’opera lirica anche ai bambini. Pierluigi Diaco le ha dato questo spazio al fine di farla sentire più a suo agio all’interno della trasmissione e ora, oltre ai problemi di cuore dei telespettatori, si occupa anche di divulgare il più possibile l’amore per il melodramma e per l’opera lirica. Al settimanale Vero Katia Ricciarelli ha risposto così alle polemiche che hanno colpito Pierluigi Diaco nelle ultime settimanae:

“Lui mi rispetta e mi sento anche amata. Mi lascia totale libertà d’espressione e non avrei potuto trovare un partner migliore”.

Io e Te Pierluigi Diaco, l’ammissione di Katia Ricciarelli: “Sto benissimo”

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Io e Te dopo quella di ieri dove Katia Ricciarelli ha perso la testa per Grigolo, il celebre tenore che ha conquistato tutti i più grandi teatri del mondo. Con Pierluigi Diaco lei ha un grande rapporto di affetto e stima e a Io e Te “Sto benissimo”. Prima di accettare il ruolo che fu di Sandra Milo (ora inviata, insieme alla figlia, de La vita in diretta estate) ci ha pensato due giorni. Alla fine ha accettato perché si era trovata bene a farsi intervistare da Diaco, che reputa una persona sensibile, contro questa televisione gridata e piena di offese gratuite.

katia Ricciarelli: “Quella con Mara Venier è un’amicizia vera”

Non è facile l’amicizia all’interno del mondo dello spettacolo, ma Katia Ricciarelli può vantare di essere una grande amica di Mara Venier. Hanno lo stesso modo di scherzare e anche se non si vedono spesso la loro amicizia funziona perfettamente “Se lei avesse bisogno di me io andrei subito” ha chiosato Katia.