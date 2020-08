Antonella Elia, Pietro Delle Piane rompe il silenzio: “Non ci sono parole”

Scritto da Giulia Tolace , il 9 Agosto, 2020 , in Gossip

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, lui le fa una dedica dopo Temptation Island: “Un nuovo inizio”

Erano in molti a chiedersi che fine avesse fatto Pietro Delle Piane dopo il terremoto accaduto a Temptation Island, visto il silenzio sui social. Soprattutto dopo l’ultima decisione di Antonella Elia che, dopo un primo apparente perdono dopo Temptation, aveva deciso di chiudere con Pietro. Probabilmente la porta chiusa di Antonella era arrivata come una doccia fredda su Pietro, che dalla fine della trasmissione si è chiuso nel silenzio. I due sono stati recentemente fotografati al mare insieme, ma nessun atteggiamento di vicinanza tra loro. Adesso, nella vicenda intorno ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane arriva una novità. Infatti, attraverso una dedica social, Pietro Delle Piane rompe il silenzio su Instagram:

“Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te.”

Pietro Delle Piane e Antonella Elia, la promessa di lui: “Ti chiederò scusa con i fatti”

Sembra aver capito l’errore commesso, Pietro Delle Piane, che adesso chiede scusa ad Antonella Elia pubblicamente. Durante il falò di Temptation Island, quando la Elia ha deciso di lasciarlo, Pietro si era mostrato incredulo. A distanza di tempo, e dopo aver rivisto le puntate, Pietro si è reso conto dei suoi sbagli. Le parole che Delle Piane ha usato nei confronti di Antonella durante il programma sono state forti. Per questo il popolo del web, ma anche molti vip, si sono scagliati contro Delle Piane. Non si sa ancora se Antonella Elia e Pietro Delle Piane torneranno insieme, lui intanto scrive:

“Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti.”

Antonella Elia perdonerà Pietro Delle Piane? Lui non molla: “Ti amo”

Mentre Pietro Delle Piane ha deciso di sbilanciarsi pubblicamente, sul fronte di Antonella Elia tutto tace. D’altronde lei stessa, l’ultima volta che era apparsa in video a Temptation, aveva detto di aver bisogno di tempo. Intanto, mentre lei riflette sulla sua storia, Pietro la sta aspettando. E nell’attesa di essere perdonato, conclude la sua dedica con due parole importanti: “Ti amo”. Come reagirà Antonella Elia dopo questo gesto? Anche la sua cara amica Manila Nazzaro non ha dubbi: ad Antonella serve tempo.