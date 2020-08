Ballando con le Stelle Coronavirus, parla Milly Carlucci: “Notizie errate”

Ballando con le Stelle, ballerino positivo al Coronavirus. Milly Carlucci: “Tante cose dette”

Il noto ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, è risultato positivo ad un tampone per Coronavirus, la notizia in circolo da ieri ha fatto il giro del web e ha sorpreso numerosi telespettatori. Al nome di Samuel, in automatico, è stato affiancato quello della sua allieva Rosalinda Celentano motivo per il quale si è parlato anche di un blocco dello show. Milly Carlucci è intervenuta nelle scorse ore per far chiarezza sulla questione e tramite un video pubblicato sulla pagina ufficiale dello show ha dichiarato di voler fare il punto di una situazione in ebollizione e prima di spiegare come stanno le cose ha annunciato: “Tante notizie, tante cose dette e anche errate, diciamoci qual è lo stato dell’arte in questo momento”

Milly Carlucci su Ballando con le Stelle dopo il caso Coronavirus: “Blocco precauzionale”

Samuel Peron è positivo al Coronavirus. Lo ha confermato Milly Carlucci nel video reso noto dalla pagina ufficiale di Ballando con le Stelle (programma al quale ha preso parte Ivan Zazzaroni che ha commentato l’esperienza). Al ballerino, di ritorno dalla Sardegna, è stato fatto un primo tampone ‘rapido’ a cui è stato sottoposto insieme a tutti gli altri partecipanti della nuova edizione e lo ha spiegato la stessa Milly Carlucci: “All’esame di questa settimana, di lunedì pomeriggio, Samuel Peron è risultato positivo ancorché asintomatico. A questo punto è scattato un blocco precauzionale di 48 ore su Ballando con le Stelle”

Samuel Peron di Ballando con le Stelle positivo al Coronavirus, Milly: “Rosalinda Celentano negativa”

Ballando con le Stelle è a rischio? No, come la stessa conduttrice Milly Carlucci ha spiegato, c’è stato un blocco precauzionale di 48 ore delle prove a seguito di un concorrente risultato positivo al Coronavirus come aveva anticipato Ciacci ieri. La padrona di casa ci ha tenuto a spiegare che le voci su Rosalinda Celentano sono del tutto false, che l’allieva di Peron non ha contratto il Covid-19: “E’ stato eseguito il tampone su Rosalinda Celentano ed è risultato negativo, quindi qualunque voce contraria è una voce assolutamente infondata“