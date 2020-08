Caterina Balivo lontana dalla tv: nessun progetto dopo Vieni da me?

Caterina Balivo, cosa farà nella prossima stagione televisiva dopo l’addio a Vieni da me?

Un’estate in famiglia per Caterina Balivo. La conduttrice si sta godendo i propri affetti dopo un lungo periodo di lontananza forzato e condivide con i suoi numerosi seguaci ogni attimo vissuto al mare all’insegna del divertimento. Conclusa la conduzione di Vieni da me e messo da parte l’intrattenimento pomeridiano al quale si è dedicata per anni, Caterina Balivo si sta godendo finalmente le vacanze estive, ferie che, a quanto pare, dureranno molto più di quello che immaginiamo. Da meno di un mese sono stati presentati i palinsesti Rai per la prossima stagione e tra gli assenti vi è proprio il nome di Caterina Balivo, cosa che fa pensare che la nota conduttrice campana abbia detto arrivederci al piccolo schermo.

Caterina Balivo dopo Vieni da me trasloca a Mediaset? Ipotesi smentita

Caterina Balivo che attualmente si sta godendo le vacanze estive, dopo l’addio a Vieni da me, ha spiegato più volte di essere aperta a qualsiasi tipo di progetto lavorativo chiaramente legato al mondo del piccolo schermo. Non molto fa, dopo la chiusura della trasmissione, appunto, e dopo l’uscita dei palinsesti nei quali è del tutto assente, si era diffusa una notizia secondo cui la conduttrice campana avrebbe avuto un posto su Canale 5 o comunque in Mediaset. Notizia che, però, è stata smentita dall’azienda di Cologno Monzese definendole “Fantasie destituite di ogni fondamento”

Caterina Balivo si sta godendo l’estate, dalla Toscana alla Sicilia in compagnia della famiglia

Caterina Balivo seppur lontana da qualche giorno dal piccolo schermo, resta comunque molto attiva sul suo profilo Instagram tramite il quale condivide numerosi scatti della sua vita quotidiana e lancia strani messaggi. In particolare della sua estate tutta italiana. All’inizio di luglio la conduttrice è stata sulla costa toscana, poi in Sicilia per il matrimonio della sorella minore Sarah Balivo facendo una piccola tappa ad Aversa, suo paese d’origine. Il profilo di Caterina Balivo è dunque un susseguirsi di scatti prettamente allegri.