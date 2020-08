C’è tempo per… Anna Falchi spiazza Convertini: “Mi vedrete senza…”

Anna Falchi a C’è tempo per… fa un annuncio particolare: “Oggi mi vedrete senza pudore!”

Come ogni mattina anche oggi, giovedì 6 agosto, su Rai1 è in onda C’è tempo per… il programma di Beppe Convertini e Anna Falchi. Il tema all’ordine del giorno è il pudore e la dignità. Un tema che i due padroni di casa hanno annunciato nell’anteprima della puntata di oggi di C’è tempo per… con una simpatica gag. Anna Falchi, di blu e nero vestita, ha fatto un annuncio molto particolare che ha lasciato quasi Beppe Convertini senza parole: “Preparati perché oggi oseremo tanto” ha annunciato la conduttrice lasciando intendere qualcosa di molto particolare e ha poi continuato rivolgendosi ai telespettatori: “Oggi mi vedrete senza pudore!”

C’è tempo per… Anna Falchi spiazza Beppe Convertini con un annuncio: la reazione

Anna Falchi nella puntata di oggi di C’è tempo per… si è scatenata prestandosi allo scambio di qualche battuta con il collega Beppe Convertini (tra l’altro già ieri la conduttrice ha fatto una domanda intima a Veronica Maya). Ad aprire le danze è stata proprio lei che ha confessato: “Non mi vedrete senza veli oggi” seminando un po’ di imbarazzo in studio e successivamente spiegando che l’avremmo vista senza alcun pudore (in tema, appunto, con la parola del giorno). Beppe Convertini ha fatto notare che sarebbe stato impossibile vedere la collega senza veli dal momento in la conduttrice ha sempre dichiarato che lo farà solo in caso di vincita della sua squadra del cuore, la Lazio.

Beppe Convertini e Anna Falchi a C’è tempo per… Lei confessa: “Già da piccola ero monella”

Anna Falchi e Beppe Convertini (che in una recente puntata sono stati in difficoltà) hanno fatto molto sorridere nell’anteprima della puntata di oggi di C’è tempo per… quando, per annunciare il tema del giorno (che è il senso del pudore), si sono prestati ad un simpatico scambio di battute anche un po’ maliziose. Non è stata solo la gag iniziale ad animare l’intera trasmissione, Anna Falchi difatti è stata una delle protagoniste principali della puntata intervistata dal collega a proposito dei calendari fatti qualche anno fa. “Anna Falchi: io e il mio senso del pudore” è stato il titolo dello spazio dedicato a lei e, parlando del suo passato, la conduttrice ha raccontato un retroscena: “Già da piccola nascondevo il mio slip sotto la sabbia, ero monella”