Detto Fatto, Bianca Guaccero fa tris: salta Una storia da cantare?

Bianca Guaccero conduttrice nuova edizione di Detto Fatto: torna in onda a fine ottobre

Bianca Guaccero è stata confermata per il terzo anno consecutivo alla conduzione di Detto Fatto. L’attrice e conduttrice ha preso il posto di Caterina Balivo alla guida del programma di tutorial e gossip di Rai 2 dopo che la conduttrice campana è approdata su Rai 1 con Vieni da me. In questi due anni è riuscita a farsi apprezzare come conduttrice. La prossima edizione dunque, che tornerà in onda a fine ottobre, sarà nuovamente condotta da lei e tutti gli altri tutor da Jonathan Kashanian e Carla Gozzi da Elisa D’Ospina a Gianpaolo Gambi.

Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, salta la nuova edizione di Una storia da cantare?

L’ultimo anno è stato ricco di soddisfazioni per Bianca Guaccero, non solo infatti ha condotto Detto Fatto, ma ha anche presentato insieme ad Enrico Ruggeri, un varietà in cui ha potuto mostrare anche la sua bravura di cantante: Una storia da cantare. Una sorta di nuovo varietà andato in onda il sabato sera su Rai1 dedicato ai grandi artisti del passato, che venivano omaggiati in ogni puntata da altri cantanti che ne interpretavano i grandi successi. Tra i vari artisti sono stati ricordati per esempio Fabrizio De André e Lucio Battisti. Tuttavia nonostante il successo delle due edizioni per il momento non è prevista nei palinsesti Rai 2020/2021 una nuova edizione.

Bianca Guaccero dopo Detto Fatto gira nuova fiction con Loretta Goggi e Marco Bocci

Attualmente Bianca Guaccero si gode le vacanze nella sua puglia prima di ritornare in onda ad ottobre con Detto Fatto. Nei suoi prossimi progetti però c’è anche il ruolo da protagonista in una nuova fiction con Loretta Goggi e Marco Bocci. Del resto la conduttrice pugliese ha sempre ammesso di divertirsi a condurre ma che la sua più grande passione e la recitazione e quindi la rivedremo nuovamente nelle vesti di attrice.