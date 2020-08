Giulia De Lellis cambia casa, finita la convivenza con Andrea Damante?

Giulia De Lellis non torna a casa di Andrea Damante: “Ho preso questa casa provvisoria”

Dopo il lockdown trascorso a Pomezia da lei, Andrea Damante e Giulia De Lellis avevano cominciato a condividere la casa di lui a Milano. Tra loro in quei giorni tutto sembrava filare liscio e la convivenza andare per il migliore dei versi fino a quando la lontananza durante i mesi estivi e le vacanze separate hanno fatto intendere qualcosa che è stato confermato (o quasi) da Giulia De Lellis nelle scorse ore. L’influencer, tornata ieri dalle vacanze in Sardegna, ha fatto sapere nelle scorse ore di trovarsi in una casa che non è quella di Andrea Damante: “Ho preso questa casa provvisoria” ha dichiarato la De Lellis a tal proposito.

Giulia De Lellis va a vivere da sola, è finita per sempre con Andrea Damante?

Giulia De Lellis va a vivere da sola. Tornata dalle vacanze, si è appena mostrata in una casa tutta nuova e che non sta condividendo con Andrea Damante (o almeno è quello che si capisce dai video che ha reso noti e dalla confessione pubblicata dal settimanale Chi). L’influencer è intervenuta tramite delle Instagram Stories per aggiornare i suoi seguaci e tenerli al corrente di alcune cose che la riguardano, e a proposito della nuova abitazione ha dichiarato: “Il rumore che sentite in sottofondo è il sanificatore perché ho preso una casa provvisoria e volevo disinfettarla per bene”

Giulia De Lellis negativa al tampone per Coronavirus. Lei: “Sono sanissima”

Giulia De Lellis ha giustificato l’assenza dai social dopo la fotografia postata ieri con la didascalia tramite la quale informava che avrebbe fatto il tampone e ha poi spiegato: “Sono sparita per un po’, ho fatto un sacco di cose” tra queste cose che la De Lellis ha fatto, sappiamo che c’è il tampone per il Coronavirus: “Ho fatto il tampone, sono risultata negativa quindi sanissima” ha fatto sapere prima di ammettere che, essendo stata in Sardegna, ha anche fatto serata in un locale dove c’era davvero tanta gente ed eviterà di uscire per qualche giorno.