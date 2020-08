Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo su Patrick Dempsey: “Quando se n’è andato…”

Sono trascorsi sei anni da quando Patrick Dempsey ha deciso di abbandonare il set di Grey’s Anatomy. Da quel momento, i fan del Medical Drama non hanno mai smesso di interrogarsi sui reali motivi che hanno spinto l’attore a rinunciare al ruolo che lo ha reso famoso. Nonostante Patrick Dempsey abbia più volte dichiarato la sua volontà di dedicarsi ad altri progetti, la presunta lite con Ellen Pompeo rimane uno dei misteri più affascinanti del dietro le quinte. Intervistata da Dax Shepard, il volto di Meredith Grey è tornata sull’argomento e pur rimandando al mittente l’accusa di un suo coinvolgimento nella decisione dell’ex co-star, ha rivelato di aver tratto beneficio dall’abbandono di Patrick Dempsey. Ecco le parole dell’attrice a tal proposito:

Quando Patrick se n’è andato, avevo qualcosa da dimostrare. Sarei potuta andare via anch’io e semplicemente perché il protagonista maschile aveva lasciato la serie, ma non era questa la storia che volevo raccontare.

Sebbene intimorita dall’abbandono di Patrick Dempsey, Ellen Pompeo ha quindi deciso di rinnovare il suo contratto legandosi indissolubilmente al Medical Drama. Una scelta difficile, ma che ha dato i frutti sperati. Il successo senza fine di Grey’s Anatomy ha infatti premiato la decisione dell’attrice che tuttavia ha dichiarato di aver ricevuto parecchie pressioni ai tempi dell’undicesima stagione. Stando al racconto di Ellen Pompeo pare, infatti, che la scelta di proseguire con la messa in onda dello show sia stata osteggiata da molti rappresentanti del mondo televisivo. Desiderosa di dimostrare il suo valore, l’interprete di Meredith Grey ha quindi deciso di accettare la sfida e provare a riscrivere la sceneggiatura senza il supporto di un partner maschile:

Mi avevano messo in testa che non sarei stata brava senza Patrick, ma io ho voluto riscrivere il finale di quella storia per dimostrare a me stessa che avevano torto.

Infine il volto di Meredith Grey (QUI le ultime anticipazioni sul futuro sentimentale della protagonista) ha svelato di aver tratto ispirazione dall’abbandono di Patrick Dempsey. In vena di confessioni, Ellen Pompeo ha infatti dichiarato di aver realizzato immediatamente il grande potere decisionale che le era stato conferito grazie all’addio del protagonista maschile. Queste le parole dell’attrice a tal proposito:

Quando Patrick Dempsey ha lasciato lo show ero tipo: “Oh, ho un certo margine adesso. Come faranno a dirmi che non hanno bisogno di me? Lui non c’è più, quindi non potranno usarlo contro di me”.