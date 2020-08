Michelle Hunziker, foto dopo le polemiche: “Che bello ritrovare…”

Michelle Hunziker, spunta uno scatto dopo le polemiche: “Che bello ritrovare la mia amica”

Michelle Hunziker, che proprio in questi ultimi giorni è finita al centro delle polemiche insieme alla figlia Aurora Ramazzotti per delle fotografie scattate sulla Scala dei Turchi, la roccia posta sotto sequestro in provincia di Agrigento, ha pubblicato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore uno scatto che la ritrae insieme ad una delle sue più care amiche, Serena Autieri. Le due donne bionde, che sullo sfondo hanno un bellissimo tramonto, sorridono e si scambiano baci in segno di affetto. “Che bello ritrovare la mia amica…” ha scritto Michelle Hunziker come didascalia. Pare proprio che l’incontro con Serena Autieri sia uno spiraglio di felicità e spensieratezza dopo le numerose critiche ricevute.

Michelle Hunziker si gode l’estate con Serena Autieri: “Mi sei mancata tanto”

Michelle Hunziker, chiarita la questione Scala dei Turchi, è tornata sul suo profilo Instagram per pubblicare una fotografia ben diversa dalle precedenti. La showgirl è in compagnia di un’amica e volto noto: l’attrice Serena Autieri che l’ha raggiunta in Sicilia con la sua famiglia per trascorrere qualche altro giorno all’insegna del relax e della spensieratezza. Spensierate difatti appaiono le due in quel selfie: sorrisi, baci, tramonti, tutto sa di un’estate che sta per finire nel migliore dei modi (o quasi). Il dolce messaggio scelto dalla Hunziker per l’amica: “Quanto abbiamo aspettato per questo momento insieme??? Mi sei mancata tanto”

Michelle Hunziker, le polemiche per aver violato il divieto con la fotografia alla Scala dei Turchi

Oggi Michelle Hunziker (che fa difficoltà a stare lontana dalle figlie) si gode gli ultimi attimi di questa calda estate 2020 che le è costata cara. La showgirl difatti nei giorni scorsi, in visita ad Agrigento, ha pensato di potersi fotografare sulla famosa Scala dei Turchi, la roccia di colore bianca posta sotto sequestro per preservarne l’integrità. In molti, in seguito alla pubblicazione dello scatto che la ritrae con la figlia Aurora Ramazzotti, hanno puntato il dito contro le due che, però, intervenuta tramite Instagram hanno messo in chiaro la situazione e spiegato che non sapevano ci fosse quel tipo di divieto.