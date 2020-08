Trono Over gossip: Veronica Ursida fa chiarezza su Giovanni Longobardi

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi del Trono Over: lei fa chiarezza sul rapporto

E’ davvero finita tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida? E’ questa la notizia che sta circolando sul web da qualche ora a proposito di una delle coppie più chiacchierate del Trono Over di Uomini e Donne. Pare proprio che i due si siano momentaneamente allontanati e che si stiano mandando delle velenose frecciatine tramite Instagram. Sulla questione è intervenuta questa mattina la diretta interessata che, sempre tramite Instagram Stories, ci ha tenuto a precisare che niente di quello che ha pubblicato è rivolto a Giovanni Longobardi. Veronica Ursida ha quindi smentito quelle voci secondo le quali lei e Giovanni Longobardi si starebbero mandando velenose frecciatine.

Gossip Uomini e Donne, Giovanni Longobardi si è comportato male con Veronica? Lei: “Mai sfiorata”

Veronica Ursida, che qualche giorno fa ha fatto una confessione su Giovanni, nelle scorse ore ha pubblicato sul profilo Instagram un suo scatto che la ritrae con un vestito rosso e ha scelto una didascalia che è stata fraintesa dai numerosissimi seguaci: “La più spregevole forma di debolezza appartiene a chi usa la violenza contro chi dovrebbe proteggere”. I fan dell’ex dama di Uomini e Donne hanno immediatamente pensato ad un gesto da parte di Giovanni Longobardi che avrebbe ferito la donna, a tal proposito la diretta interessata è intervenuta per precisare: “Sia chiaro… perché già state facendo i film… Giovanni non mi ha mai sfiorata con un dito!”.

News Trono Over, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi in crisi? Parla lei: “Non fatevi pensieri”

Sebbene Veronica Ursida non si sia chiaramente espressa su una presunta rottura tra lei e Giovanni Longobardi (dal quale vuole più certezze), è intervenuta tramite Instagram Stories per spiegare che il post pubblicato in merito alla violenza sulle donne non è per niente una frecciatina nei confronti del cavaliere del Trono Over: “Non fatevi pensieri che il mio post sulla violenza sulle donne è perché ha fatto questo! Anche perché sarebbe un mago: io sono in Sardegna e lui a Castellamare! Ragionate con la testa!!!”