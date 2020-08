Trono Over, Veronica Ursida confessione su Giovanni: “Stiamo facendo…”

Veronica Ursida del Trono Over su Giovanni Longobardi: “Stiamo facendo il possibile”

Questa è un’estate davvero speciale ma soprattutto inaspettata per Veronica Ursida. La dama del Trono Over di Uomini e Donne, non avendo trascorso un periodo semplice stando al dating show di Maria De Filippi, ora si consola con Giovanni Longobardi. Inizialmente la donna aveva intrapreso una storia d’amore con Armando Incarnato che, però, non è andata a buon fine. Ora a farle compagnia e a renderle ancora più calda quest’estate c’è il cavaliere Giovanni dal quale sembra essere stata molto colpita. Nelle scorse ore Veronica Ursida si è concessa un po’ ai suoi seguaci rispondendo alle domande che questi ultimi avevano da porle, inevitabile parlare dell’attuale compagno sul quale la dama ha svelato:

“Stiamo facendo il possibile per passare più tempo insieme”

UeD News, Giovanni Longobardi e Veronica Ursida innamorati. Lei: “Compatibilmente con i nostri impegni”

La relazione tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi del Trono Over di Uomini e Donne sembra procedere davvero a gonfie vele. Nonostante il fatto si trovino lontani (lei in Sardegna con il figlio e lui a Ischia) i due si rivolgono sempre dolcissimi pensieri ma soprattutto spendono parole al miele uno per l’altra. Nelle ultime ore la dama di UeD (che ha dichiarato di volere più certezze dall’uomo), interrogata da un fan, ha spiegato che lei e Giovanni stanno facendo il possibile per vedersi e stare insieme: “Ovviamente compatibilmente con i nostri impegni e i nostri doveri”

Gossip Uomini e Donne, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi in vacanza insieme. Lei: “Top secret”

Pare proprio che, dopo un lungo periodo difficile, Veronica Ursida abbia portato nella vita di Giovanni Longobardi una ventata di novità e di felicità e altrettanto ha fatto il cavaliere nei confronti della dama. Dunque i due (che di recente hanno fatto una scoperta sull’ex di Gemma Galgani) oggi sono felici insieme e hanno in programma una vacanza estiva insieme, così come Veronica Ursida ha rivelato tramite Instagram Stories mantenendo però segreta la meta del loro viaggio: “Top secret dove andremo in vacanza io e Gio” ha detto la dama in un video in risposta ad un seguace.