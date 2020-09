Bianca Guaccero, arriva una dedica molto particolare: “La persona che…”

Scritto da Marianna Amato , il 3 Settembre, 2020 , in Personaggi Tv

Detto Fatto, Bianca Guaccero fa una dedica ad un caro amico: “Persona che mi ha regalato sorrisi”

Qualche giorno fa la coppia scoppiettante formata da Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno annunciato il ritorno di Detto Fatto, la trasmissione di tutorial e gossip in onda su Rai 2. Prima del ritorno, però, la padrona di casa Bianca Guaccero si è goduta la sua meritata pausa estiva nella sua amata Puglia da dove ci ha ha comunque tenuto compagnia tramite i numerosi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Sempre positiva, canterina, ballerina, Bianca Guaccero non ha perso nemmeno un giorno per infondere il buon umore tra i suoi seguaci. Nelle scorse ore, a proposito di fotografie, ne è spuntata una molto dolce. La padrona di casa di Detto Fatto ha fatto una dedica all’hair stylist Francesco Argentino suo grande amico: “La persona che mi ha regalato tanti sorrisi“

Bianca Guaccero, la dedica al suo hairstylist a Detto Fatto: “Sei un genio dei capelli”

La conduttrice si è goduta un periodo di vacanze in Puglia, la sua terra natale, cui è profondamente legata. Tra il mare e il sole Bianca Guaccero ha ricaricato le pile per una nuova stagione televisiva densa e impegnativa a Detto Fatto con Jonathan. A proposito della trasmissione da lei condotta, la Guaccero ha voluto fare pubblicamente gli auguri di buon compleanno allo stylist che si occupa personalmente di tutte le sue acconciature a Detto Fatto. Tramite Instagram Stories la conduttrice ha pubblicato una fotografia che li ritrae insieme corredata da una dolcissima dedica: “Non mi stancherò mai di ripeterlo che sei un genio dei capelli… Un amico magico.. E la persona che negli ultimi anni mi ha regalato tanti sorrisi. Auguri amore mio”

Bianca Guaccero torna in tv: pronta per Detto Fatto e la nuova fiction di Rai 1

Bianca Guaccero si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza insieme alla figlia Alice e alcuni amici prima di tornare in onda al timone di Detto Fatto, il programma di punta dei pomeriggi di Rai Due nel quale la vediamo spesso accanto all’amico fidato Jonathan Kashanian. Quello con Detto Fatto non è l’unico impegno che attende la conduttrice, difatti in autunno la Guaccero sarà la protagonista della fiction Il Medico della Mala con Marco Bocci.