C’è tempo per… ospite fa una gaffe. Beppe Convertini: “E’ incontenibile”

Scritto da Marianna Amato , il 16 Settembre, 2020 , in Programmi Tv

Beppe Convertini commenta la gaffe dell’ospite di C’è tempo per… “E’ incontenibile!”

Altra puntata oggi di C’è tempo per… Alla conduzione, come di consueto, Anna Falchi e Beppe Convertini che all’inizio della trasmissione hanno annunciato quale sarebbe stato l’argomento trattato oggi: le scelte. Subito dopo aver annunciato la parola chiave della puntata di oggi di C’è tempo per… i due padroni di casa hanno tentato di avviare un collegamento con la coppia di Ballando con le Stelle formata da Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina che però non è andato a buon fine. Come altro collegamento, di sicuro più fortunato, l’inviata Sofia Bruscoli che si trovava ad Alberobello con una delle nonne della città. La signora Annamaria è un concentrato di grinta ed energia ed ha fatto più di una gaffe durante il collegamento con Anna Falchi e Beppe Convertini il quale, divertito, ha esclamato: “La signora è incontenibile!“

C’è tempo per… ospite di Beppe Convertini fa una gaffe: “La redazione di numero uno”

Una delle primissime ospiti della puntata di oggi di C’è tempo per… è stata la signora Annamaria di Alberobello. La donna, raggiunta dall’inviata Sofia Bruscoli, nel momento dei saluti allo studio, quindi ai padroni di casa Anna Falchi e Beppe Convertini (che è pronto all’addio), ha commesso una clamorosa gaffe sbagliando il nome della rete: “Io vorrei abbracciare tutta la redazione di numero uno” ma tutti hanno accolto la donna con un sorriso. Ancora, la nonna, mentre l’inviata spiegava allo studio ciò che avrebbero fatto vedere, è scappata in casa da dove avrebbe mostrato una ricetta. L’inviata l’ha ripresa: “Aspetti Annamaria. Mamma mia!”

Beppe Convertini a C’è tempo per… esclama: “Quanto mi piace!”

Beppe Convertini (che ieri ha fatto un apprezzamento ad Anna Falchi) nella puntata di oggi di C’è tempo per… si è sentito letteralmente a casa sua. Di preciso, l’inviata Sofia Bruscoli si trovava in Puglia, terra d’origine del conduttore che ha avuto modo di chiacchierare con la Signora Annamaria, una nonna di Alberobello che, proprio come la mamma di Beppe Convertini, è bisnonna. “Quanto mi piace!” ha esclamato Beppe nel momento in cui la donna ha svelato che avrebbe preparato una tipica focaccia pugliese.